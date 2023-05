Revisa los montos de Hogares de la Patria en mayo

El bono de Hogares de la Patria es un subsidio especial del gobierno nacional que brinda una ayuda económica a las jefas de familias registradas en la plataforma. El pago de este mes no tuvo un incremento considerable y quedó igual al otorgado en abril. Los montos del Bono Hogares de la Patria de mayo son los siguientes: para 1 integrante Bs 57,60 (en dólares: 2,30), para 2 integrantes Bs 72,00 (en dólares: 2,88), para 3 integrantes Bs 108,00 (en dólares: 4,32), para 4 integrantes Bs 144,00 (en dólares: 5,75), para 5 integrantes Bs 180,00 (en dólares: 7,19) y para 6 o más integrantes Bs 216,00 (en dólares: 8,63). Se espera que las bonificaciones sean mejoradas, ya que el gobierno ha ido subiendo la entrega de bonos. Para recibir los bonos de forma constante es importante mantener actualizados los datos personales y verificar que los medios de contacto estén activos en la plataforma. Además, se deben proporcionar los datos personales de quienes residan en el hogar y actualizar el serial y el código del Carnet de la Patria también puede ser necesario para la actualización. Cabe destacar que los bonos son por asignación, así que no todas las bonificaciones caerán a sus cuentas, sin embargo, este mes habrán varios subsidios que no incluyen otros que se puedan anunciar con el pasar de los días. Estos consejos son importantes para evitar que el usuario de la Plataforma Patria deje de recibir los bonos.



