Video: Norkys Batista promoviendo restaurante ALTUM

Batista resaltó la importancia de este nuevo concepto gastronómico en Venezuela, subrayando que el país no es Dubai, Punta Cana, Las Vegas o Nueva York, y que la llegada de un restaurante aéreo como ALTUM era un acontecimiento significativo.

Norkys Batista fue una de las primeras personas en subir en Altum, el nuevo restaurante aéreo que será inaugurado en Altamira. "Esto no es Dubai, tampoco es Punta Cana, no es Las Vegas, no es Nueva York. Es Venezuela", dijo. El sitio abrirá al público a partir de diciembre.

Norkys Batista fue una de las primeras personas en subir en Altum, el nuevo restaurante aéreo que será inaugurado en Altamira.



“Esto no es Dubai, tampoco es Punta Cana, no es Las Vegas, no es Nueva York. Es Venezuela”, dijo.



Norkys nació en la Parroquia San Juan en Caracas. Fue criada en un vecindario de bajos recursos, lo que en Venezuela y algunos países de Latinoamérica se conoce como «barrio», llamado El Ciprés en la parroquia Macarao. Tiene 7 hermanos, 3 varones y 4 hembras, entre ellos el cantante venezolano Luiggi Batista.

Para subir al restaurante los interesados deberán hacer una reservación para vivir la experiencia de una cena en las alturas durante una hora. Antes de subir a la plataforma y tomar asiento, se les da una breve charla a los comensales con las normas a cumplir mientras estén suspendidos en el aire.

El equipamiento de las cocinas que funcionarán en Altum estuvo a cargo de Total Chef, una empresa que representa marcas europeas exclusivas y cuya sede está en El Rosal.

