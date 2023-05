Ecuador sin Asamblea Nacional, estas son las reacciones

Líderes de América Latina siguieron el miércoles con preocupación la situación en Ecuador e instaron a la nación sudamericana a continuar por la senda de la democracia poco después de que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y puso fin a un juicio político que buscaba destituirlo.

Estados Unidos, por su parte, dijo que los lazos con la nación sudamericana siguen fuertes y aseguró que respeta la voluntad de los gobernantes y la población de Ecuador.

La decisión de Lasso recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas; y cuestionada por la oposición política que, sin embargo, dijo la acatará.

Desde México el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que Ecuador pueda superar la crisis política e indicó que su gobierno estará atento a la situación.

El presidente ecuatoriano gobernará hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional y tendrá que llamar a elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de esos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.

En un breve comunicado de un párrafo, la cancillería de Perú dijo que respalda el proceso democrático en Ecuador y “hace votos para que las elecciones generales, que resultarán de la decisión que ha adoptado el presidente Guillermo Lasso en ejercicio de sus facultades constitucionales, permitan al pueblo ecuatoriano asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social”.

Voces por la democracia

El canciller chileno Alberto van Klaveren, en tanto, dijo que la situación debe observarse con especial cuidado. “Hay un orden constitucional que está vigente en Ecuador y nuestra aspiración es que todas las partes respeten ese orden constitucional”, expresó Klaveren.

El gobierno de Estados Unidos se unió a las voces de respaldo a la democracia.

“Exhortamos a todas las instituciones de gobierno, a la sociedad civil y a la ciudadanía a garantizar los procesos democráticos en beneficio del pueblo ecuatoriano”, dijo a The Associated Press un portavoz del Departamento de Estado que pidió no ser identificado.

Washington continuará trabajando con el gobierno y la población de Ecuador para hacer frente a los desafíos y metas que ambos países comparten y las relaciones bilaterales siguen siendo “fuertes”, dijo.

Por su parte la Organización de los Estados Americanos (OEA), uno de los organismos regionales que busca apuntalar la democracia en el continente, no se manifestó de manera inmediata sobre la situación en Ecuador.