Fernando Tatis Jr. hizo uno de los mejores tiros a 96 millas

El dominicano Fernando Tatis Jr. hizo el mejor tiro de su carrera jugando en los jardines para sacar de circulación a un corredor en la tercera base desde el jardín derecho para cerrar la sexta entrada del juego entre Padres de San Diego vs Reales de Kansas City en las Grandes Ligas 2023.

Con el marcador 5-4 a favor de los Reales de Kansas City y un corredor en la inicial, el venezolano Mikael García disparó un sencillo al jardín derecho que fue fileteado por Fernando Tatis Jr, quien no perdió tiempo al ver las intenciones del corredor de primera de llegar hasta la tercera base.

Video:

WHEN ARE THEY GONNA LEARN TO NOT RUN ON FERNANDO TATIS JR. pic.twitter.com/g7Pp4iRSk4

— Talking Friars (@TalkingFriars) May 17, 2023