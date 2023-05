Hospitalizan de emergencia a la actriz Tania Sarabia

La primera actriz Tania Sarabia, de 75 años de edad, estaría hospitalizada en una clínica de Caracas. De acuerdo a los reportes, se cayó por unas escaleras en la sede de Televisión, en donde iba a tener una reunión de trabajo.

El periodista Luis del Villar informó en sus redes sociales sobre lo ocurrido con Tania Sarabia. Al respecto, precisó que la popular actriz está internada en una clínica caraqueña para ser evaluada por especialistas.

“Tania Sarabia fue trasladada a una clínica en Caracas para ser evaluada por médicos. La primera actriz se cayó de unas escaleras en el canal Venevisión a donde acudió en horas del mediodía para una reunión de trabajo”, explicó.

Después de que trascendió la noticia, decenas de internautas desearon una pronta recuperación a la primera actriz. En ese sentido, manifestaron que esperaban verla pronto de vuelta en la pantalla chica venezolana.

NO HAY MÁS DETALLES SOBRE TANIA SARABIA

Hasta la noche de este martes, no hay más detalles sobre el estado de salud de Tania Sarabia. Se espera que en los próximos días trascienda más información sobre el desarrollo de la primera actriz.

El incidente ocurrió apenas días después de que se confirmara el regreso de Tania Sarabia a las pantallas venezolanas. El 8 de mayo, Venevisión anunció que la actriz será una de las participantes de una novela que produce el canal de La Colina.

“Después de ‘Mama santa’ me han quedado unas ganas enormes de verme en la televisión. No saben cuánto he anhelado este momento en que regrese la ficción a nuestras pantallas. Estoy enormemente feliz”, expresó la actriz.

Tania Sarabia será una de las grandes estrellas que formará parte del elenco de esta nueva producción de Venevisión. Tras éxitos como El país de las mujeres, Cosita rica, Ciudad bendita y La mujer perfecta, la actriz busca volver a la televisión venezolana.