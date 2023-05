Lanzador admite que estaba revelando lanzamientos a aaron judge

El lanzador derecho de los Toronto Blue Jays, Jay Jackson, se mantiene firme en su posición de que accidentalmente le estaba dando señales de cuál lanzamiento haría al jardinero de los New York Yankees, Aaron Judge, durante un turno al bate en el juego del lunes.

“Por lo que me dijeron, estaba inclinando el terreno de juego”, dijo Jackson a Ken Rosenthal de The Athletic. Fue (menos) mi agarre cuando me estaba viniendo detrás de la oreja. Era el momento en que me estaba sacando de mi posición de set, de mi guante viniendo de mi cabeza a mi cadera. En las rectas, lo estaba haciendo más rápido que en los sliders. Ellos se estaban dando cuenta” agrego Jackson.

Jackson inicialmente cuestionó por qué Judge estaba mirando hacia el banquillo.

“Realmente no he visto a bateadores hacer eso, así que no puedo decir lo que realmente estaba haciendo”, dijo Jackson el lunes, según Shi Davidi de Sportsnet.

This is purely speculative but it looks like Toronto pitcher Jay Jackson may have been tipping his pitches by the positioning of his hand and thumb. (First is fastball, second slider)

Since it’s facing him, the first base coach picks it up and relays to Judge. Completely legal. pic.twitter.com/uJRKrqlwF3

