«Little Tiger» es el segundo single de la compositora Tiff Randol

Tiff Randol es una consagrada compositora de música para cine y televisión, incluyendo éxitos de Hollywood, así como plataformas de streaming como HBO y DC Comics. Además, es escritora, vocalista, productora e intérprete con experiencia en géneros como el jazz, la música clásica y el teatro. Sus composiciones han formado parte importante de varias películas y series de TV entre las que destacan Arrow y Flash de DC, Masters of Sex, Ray Donovan, Work In Progress, The Fosters, Royal Pains y The Lying Game, así como en comerciales de reconocidas marcas como Barnes & Noble, Calvin Klein. y Gucci.

A finales de mayo lanzará un EP titulado Isolation, inspirado en sus vivencias durante la pandemia y cuyo primer sencillo promocional The Road Is Uncertain (El camino es incierto), recibió excelentes críticas y buena aceptación del público. Acaba de lanzar el segundo single titulado Little Tiger (Pequeño Tigre), que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.

Little Tiger puede ser disfrutado en el siguiente link de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JB9nIwJfB-k

Little Tiger es una pieza delicada e introspectiva que combina maravillosamente el sintetizador modular y las texturas vocales, con momentos profundos y percusivos, que representan algo nuevo que está surgiendo. Las texturas etéreas e inquietantes crean una atmósfera de otro mundo e introspectiva, lo que lleva a los suaves susurros de tranquilidad de Randol a su yo interior y a su pequeño hijo, Luka. La canción muestra el poder de la vulnerabilidad y la importancia de la autorregulación durante tiempos de transición.

En relación a cómo describiría la dirección musical que aborda en el EP Isolation, Randol explica: “Durante parte del tiempo de inactividad de la pandemia, construí mi primer bastidor modular, que se convirtió en la base de la dirección musical del EP. La fusión de síntesis modular y capas vocales con elementos orquestales creó para mí esta experiencia hipnótica. Tenía muchas ganas de capturar este momento en el que se sentía como si todos estuviéramos atrapados en un sueño interminable, así que a veces traté de dar la sensación de que el tiempo se deforma antes de pasar a momentos de fantasía o tensión”.

Es importante destacar que, entre su amplia trayectoria, Tiff Randol escribió el tema musical To Feel Alive para la exitosa película Percy Jackson: Sea of Monsters, protagonizada por Logan Lerman. Radicada actualmente en Los Ángeles, sus premios incluyen el de Mejor Compositora por el tema Up and Coming para el Salón de la Fama de Compositores, y es ganadora de Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine de Long Island por componer el cortometraje Meg’s Song. Fue seleccionada recientemente para unirse al Programa de Mentores de Los Ángeles de la Sociedad de Compositores y Letristas para 2022-23.

Para mayor información y conocer más sobre la obra de Tiff Randol visita:

http://www.tiffrandol.com/

https://orcd.co/ejavl7v

@tiffrandol