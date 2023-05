Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso decreta la muerte cruzada y disuelve la Asamblea Nacional

El presidente Guillermo Lasso Mendoza decretó este, miércoles 17 de emisión del Decreto Ejecutivo número 741 y que consta en la Plataforma Presidencial.

El artículo 1 del documento señala: «Disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República».

El número dos señala que se debe notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque a elecciones dentro de siete días. También debe notificarse a la Legislatura la terminación en pleno derecho de los periodos para los cuales fueron elegidos los parlamentarios.

A las 07:00 de hoy se emitió una cadena nacional. Lasso dijo que «desde el primer día de su Gobierno ejerció el poder con responsabilidad». Eso implica tomar las decisiones necesarias que el deber histórico manda y tomar medidas frente a la crisis política.

Eso ocurre en medio del juicio político que se desarrolla en la Asamblea Nacional y que concluyó anoche con las intervenciones de más de 30 legisladores. Para hoy estaba prevista que otros asambleístas sigan interviniendo en el Pleno del Palacio Legislativo.

Por su parte, Lasso asistió ayer a la Legislatura para el juicio político en su contra, tal como lo ofreció en días anteriores. Tanto el Primer Mandatario como los interpelantes: Esteban Torres (PSC) y Viviana Veloz (UNES), presentaron sus alegatos.

Se refirió en duros términos a los asambleístas que propusieron el juicio político en su contra: Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo.

Los acusó de antilegisladores de la República por abandonar su rol fiscalizador. «Ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. No afianzan nuestras normas, sino que las debilitan, desgarran y ultrajan. No piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia», dijo ante el aplauso generalizado de sus simpatizantes en el Parlamento.

Otro escenario que abordó el Primer Mandatario fue el de la estabilidad democrática, pues las fuerzas golpistas confabulan en su contra. Y como si fueran ellos la exclusiva garantía de una paz a punta de amenazas, se venden como los únicos capaces de crear estabilidad en el Ecuador.

