Dustin may abandona salida con peligrosa lesión que mantiene alerta a dodgers

El lanzador Dustin May solo alcanzó a lanzar una entrada la tarde del miércoles ante los Minnesota Twins, antes de abandonar la salida con un dolor en su codo derecho en su brazo de lanzar.

Luego del partido Dustin May se sometió a estudios que revelaron que tiene una distensión del pronador flexor, su UCL no sufrió algun daño que empeore la situacion. No tienen una posible fecha de regreso, lo que sí saben es que durará un buen tiempo en la lista de lesionados de Los Angeles Dodgers.

Source: Early testing showed Dustin May’s UCL didn’t appear to be impacted. Diagnosed with a flexor pronator strain. Dave Roberts said missing a month was “the floor” but didn’t want to speculate beyond that. https://t.co/uL4eOeTyGk

— Fabian Ardaya (@FabianArdaya) May 17, 2023