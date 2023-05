Google anuncia que eliminará cuentas inactivas; cómo saber si la tuya está en peligro

Google anunció que comenzará a eliminar cuentas inactivas de sus usuarios a partir de diciembre de este año. Las cuentas que hayan estado inactivas en los últimos dos años o que superen su almacenamiento en Gmail, Drive y Fotos serán borradas con todo su contenido. Esta medida no se aplicará a cuentas de organizaciones, como empresas o escuelas. Google está enviando múltiples notificaciones a la dirección de correo electrónico y al correo de recuperación, para evitar la eliminación de las cuentas. Para evitar esta situación, se recomienda visitar constantemente la cuenta de correo electrónico y los archivos guardados en la nube. En caso de tener alguna otra cuenta que no se use con frecuencia, se debe volver a iniciar sesión y utilizar alguno de los servicios de Google para no perder la cuenta. También se pueden hacer otras acciones para asegurar que la cuenta no está inactiva, como enviar un correo electrónico, ver un video en YouTube o usar Google Drive. Esta medida se implementa como parte de las políticas de seguridad del gigante de Internet.



Síguenos en

También puedes seguirnos en ¡No te pierdas de nada!Síguenos en Telegram o únete a nuestro grupo de WhatsApp También puedes seguirnos en Google Noticias