Miss Venezuela 2023 se realizará en un centro comercial

Manuel Fraiz-Grijalba, vicepresidente ejecutivo de Venevisión, aseguró que Espacio, lugar donde se hará el certamen, cumple con las necesidades de diseño, producción, seguridad y logística necesarias para el concurso. Foto principal: EFE

La Organización Miss Venezuela informó el miércoles 17 de mayo que su edición número 71 no se realizará en el Poliedro de Caracas, sino que se llevará a cabo en un centro comercial de la ciudad.

El concurso de belleza se hará en Espacio, un lugar de eventos ubicado en la parte alta del centro comercial Líder, municipio Sucre, del estado Miranda.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Venevisión Media y Miss Venezuela afirmaron que se trata de una “alianza estratégica” para ofrecerle a los televidentes y seguidores del certamen una experiencia con mejor logística de transporte, seguridad y que, además, tendrá vista a El Ávila.

“La dimensión del show se adapta perfecto a las instalaciones y al espectáculo que se está diseñando para 2023”, afirmó Manuel Fraiz-Grijalba, vicepresidente ejecutivo de Venevisión Media.

Fraiz-Grijalba insistió en que cambiar la locación del Miss Venezuela le dará al certamen un aire de innovación y refrescamiento de imagen.

Foto: Miss Venezuela

Capacidad para 5.000 personas

Asimismo, se conoció que la nueva locación tiene una capacidad para recibir a 5.000 personas y que cuenta con un diseño arquitectónico que dará buena acústica.

Por su parte, Gustavo García, director ejecutivo del Centro Comercial Líder, aseguró que la alianza con el Miss Venezuela tendrá un impacto positivo entre los habitantes del municipio Sucre.

“Los sucrenses deben sentirse orgullosos de traer el certamen a nuestro municipio. Será un espectáculo al que no le faltará nada”, agregó García en el comunicado.

El directivo del Centro Comercial Líder insistió en que el Miss Venezuela 2023 no defraudará al público ni a los medios de comunicación. Además, adelantó que revelarán más detalles del concurso en los próximos meses.

La magia de la noche final del Miss Venezuela 2023 en las instalaciones de Espacio será una experiencia diferente. Miss Venezuela, Venevisión Media y el centro comercial Líder se comprometen a combinar sus talentos para ofrecer un evento lleno de emociones y, como ya es tradición, un espectáculo de altísima calidad”, concluyó el comunicado.



Hasta el momento, el Miss Venezuela no ha confirmado si habilitará o no la venta de entradas para que los fanáticos del concurso y las barras de las misses puedan asistir, tal y como sucedió en el Poliedro de Caracas en 2022. La fecha del certamen aún no está confirmada, pero se estima que sea para el mes de octubre de 2023.

Foto: EFE

Reacciones de redes sociales Luego de que el Miss Venezuela anunciara el cambio de lugar del certamen, decenas de usuarios de las redes sociales reaccionaron a favor y otros en contra.

“Aplaudimos cualquier acción para realizar el certamen en cualquier recinto con tal de que no sea nuevamente en el estudio 1 de Venevisión”, escribió Lex Luque, seguidor del concurso, en sus redes sociales.

Del Poliedro de Caracas al CC Líder

A pesar de la expectativa que causó el regreso del Miss Venezuela en noviembre de 2022 al Poliedro de Caracas, su sede emblemática, este año la organización decidió no repetir la locación.

En esa oportunidad, el certamen vendió entradas online y en taquilla para quienes quisieran presentar el evento; sin embargo, los pocos paneos televisivos que hacían del lugar dejaban ver espacios con sillas vacías, lo que podría significar que no se cumplió la meta de llenar los 13.500 puestos del Poliedro de Caracas.

Para ese momento, las entradas oscilaban los 50 y 470 dólares, lo que provocó que decenas de seguidores del concurso se quejaran de los precios en redes sociales.

Miss Venezuela

Diana Silva fue coronada como Miss Venezuela 2022

Otro de los atractivos del Miss Venezuela 2022 fue el regreso de la animadora Maite Delgado, quien animó el concurso desde 1997 hasta 2012 y volvió tras una década de ausencia. Sin embargo, Delgado no ha confirmado su participación para la edición 71 del certamen.

En noviembre de 2022, la animadora agradeció al público y a los organizadores del evento, pero no garantizó su presencia para las próximas ediciones.

“Era imposible para mí imaginar, pero la magia y las cosas bonitas suceden. Ustedes me trajeron aquí, Gracias por este regalo, Venezuela. Por eso agradezco, porque nunca sabremos cuándo será la última vez”, dijo Delgado antes de exclamar su icónico: “Buenas noches, Poliedro de Caracas”.