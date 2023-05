Petro se retracta de su anuncio sobre rescate de niños indígenas en la selva colombiana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se retractó este jueves de su anuncio sobre el rescate de cuatro niños indígenas en la selva tras un accidente de avioneta el 1 de mayo.

Petro borró su tuit con la noticia y aseguró que la búsqueda de los menores continúa.

«He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando», indicó el mandatario en Twitter.

He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando.



