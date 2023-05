Yankees de new york inahbilitan a josé trevino y activan receptor muy esperado

Los New York Yankees anuncian la perdida del receptor José Treviño con un viaje de 10 dias a la lista de lesionados, lo que los obliga a subir desde Triple-A al también receptor Ben Rortvedt.

José Treviño sufrió una distensión en el tendón de la corva izquierda, razón por la que en su ultimo juego solio salió como bateador emergente y no fue titular como estamos acostumbrados a verlo. El también veterano Kyle Higashioka tomará su lugar.

Pese a que Kyle Higashioka puede cubrirlo hasta su regreso, es un hecho que necesitan de otro receptor y es cuando deciden que es hora de que Ben Rortvedt haga su debut con el uniforme de los New York Yankees en las Grandes Ligas de una vez por todas.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Placed C Jose Trevino on the 10-day I.L. with a left hamstring strain

• Recalled C Ben Rortvedt (#38) from Triple-A SWB

Additionally, RHP Tommy Kahnle commences a rehab assignment today with Single-A…

— New York Yankees (@Yankees) May 18, 2023