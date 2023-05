Aaron Judge sentencia a Blue Jays para hacer historia

El toletero Aaron Judge de los New York Yankees volvió a sentenciar la bola con un cuadrangular de dos carreras ante los envíos del boricua José Berrios para convertirse en el máximo jonronero en la historia de su equipo ante los Blue Jays de Toronto.

Judge alcanzó 32 jonrones conectados ante los Blue Jays de Toronto, siendo el jugador de los Yankees con mas jonrones ante dicho oponentes en la historia de las Grandes Ligas. El primero era Jorge Posada con 31 vuelacercas, ahora pasa al segundo lugar.

Esta vez en el ultimo juego de la serie entre ambos equipos, Judge voló la barda a 430 pies y 109.6 millas por todo el jardin central y derecho del Rogers Center.

Video:

People are saying that the Rogers Centre is the House That Aaron Judge Built. pic.twitter.com/rQmAtJrQ8Z

— Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) May 18, 2023