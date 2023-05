Horóscopo del 19 de mayo 2023 de Mhoni Vidente

Para este viernes 19 de mayo consulta las mejores predicciones de Mhoni Vidente para tu horóscopo. Estos son los consejos que el universo manda a través de la pitonisa más famosa de México para cada signo del zodiaco; presta atención a lo que dictan los astros en los aspectos más importantes de tu vida como son la salud, dinero y amor. Recuerda tomar lo que haga vibrar tu corazón y el resto devuélvelo al universo.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

En terrenos de lo laboral este día las energías están a tu favor, recuerda que siempre debes confiar en tus instintos ya que ellos son los que te han guiado y llevado a este camino del éxito. Un encuentro con alguien te hará querer verlo de nuevo, no dudes en volver a quedar con esa persona ya que más adelante podría llegar a convertirse en una persona muy importante en tu vida.

TAURO

Este día es mejor que evites hacer cualquier tipo de compromisos pues al final del día no podrás cumplirlos; este día es mejor que evites dar tu palabra a un plan del que sabes que no podrás cumplir debido a falta de tiempo o ánimo. Tus amistades te tienen mucha confianza, así que evita andar regando los secretos que te han dado a guardar en modo confidente.

GÉMINIS

Hay veces en las que soltar es lo mejor que puedes hacer, sobre todo cuando se trata de situaciones del corazón; y es que recibiste un no por parte de ese alguien o tuviste una ruptura que ya no tiene reparación, lo mejor es dejar ir darle la vuelta a esa página que te impide avanzar en otros ámbitos de tu vida. Va siendo momento de organizar tus prioridades de vida.

CÁNCER

Los comentarios positivos siempre recibirlos de buena forma y agradecer a quien te los hace, este día recibirás uno de estos comentarios por parte de un amigo, no olvides agradecer el gesto. Una persona que tiene claro lo que quiere contigo te lo comunicará, se trata de alguien con quien te sientes muy agusto y feliz.

LEO

Este día busca salir de tu zona de confort y de esa cotidianidad en la que te has visto envuelto en los últimos días, salir a caminar por la ciudad y respirar un poco de aire fresco te puede ayudar a tener cierta paz, y sobre todo a liberarte del estrés de la semana. Puede que las personas te hagan algunos comentarios que no debes tomar de mala forma, si te los hacen es para que cambies tu actitud.

VIRGO

Desde hoy puede comenzar a acercarte un poco más a tu pareja, y es que en los últimos días ha estado sintiendo que el afecto que le brindas ya no es genuino. En caso de que estés soltero, este día los astros están a tu favor, pues sentirás más confianza en ti mismo, así que te aventurarás a salir a conocer gente nueva con la que te relacionarás muy bien.

LIBRA

Ser tolerante te puede ayudar mucho ya que en el trabajo hay veces en las que reaccionas de mala forma y esto afecta la forma en la que te relacionas con tu equipo laboral. Un cambio de actitud te vendría muy bien, sobre todo porque estás confiando mucho en ciertas personas que aunque te cueste trabajo creerlo al final solo querrán aprovecharse de ti.

ESCORPIO

Cuidar de tu salud debe ser una de tus grandes prioridades estos días, no dejes de lado que tu alimentación no ha sido óptima ya que no te das el tiempo de preparar algo; tampoco dejes a un lado tu descanso ya que trasnochar te afecta más de lo que crees. Tu vida se ha sentido un poco inestable y lo que debes hacer es recuperar el rumbo más que nada para tener estabilidad.

SAGITARIO

El día de hoy obtendrás respuestas sobre las vacantes a las que te postulaste, sin embargo, recuerda que debes tomar las decisiones con cierta madurez ya que has estado haciendo las cosas y reflexionar qué es lo que realmente deseas tener en la vida. No tengas miedo a experimentar cosas, pues a veces resulta muy bueno salir de esa zona de confort en la que has estado viviendo.

CAPRICORNIO

Un problema podría hacerse presente en ámbito de lo profesional, y es que está situación se dará debido a desacuerdos con personas con las que tus ideas chocarán; esta situación llegaría a perjudicar el trabajo que has estado llevando a cabo desde hace algún tiempo. No dejes que la impulsividad se adueñe de tu vida ya que esto puede hacer que reacciones de mala forma ante ciertos comentarios.

ACUARIO

Cuando se trata de romance eres de los signos del zodiaco que no tienen miedo a experimentar y probar cosas nuevas, así que no te limites este día pues los astros señalan que podrías explorar cosas que te harán sentir pleno y feliz. Presta mucha atención pues en cuestiones laborales las cosas irán muy bien, incluso podría llegar la propuesta de firmar algún acuerdo que te llene de beneficios.

PISCIS

La comunicación siempre ha sido uno de tus fuertes por lo que no debes preocuparte este día las cosas saldrán a tu favor así que no temas expresarte; adelante con todo aquello que tengas que decir a los demás a tu alrededor. Después de un largo tiempo estás soltando esa coraza que te detenía a la hora de hacer ciertas actividades, sigue así ya que esto resulta muy bueno para ti.