Lo que dijo Justin Turner sobre el por que Dodgers no lo refirmaron

El veterano Justin Turner se encuentra a gusto jugando para los Boston Red Sox, equipo con el que batalló en una serie mundial en el 2018 donde termino siendo derrotado junto a sus Ángeles Dodgers.

Aun asi el tercera base esperaba terminar su carrera con los Dodgers, nunca pensó que terminaría jugando para otra organizacion y mucho menos que se mudaría del oeste de la Liga Nacional hasta el este de la Americana. Fue una dura transición.

Turner está de regreso en California cuando los Red Sox visitan a los Padres de San Diego, los medios lo abordaron para preguntarle acerca de su salida de los Dodgers y por qué no volvió a dicha organización, a lo que este responde diciendo que no sabe nada y que no esperaba volver.

“No tengo idea”, respondió Turner cuando se le preguntó por qué los Dodgers no lo volvieron a firmar esta temporada baja, según Jorge Castillo de Los Angeles Times.

“Esa no es una pregunta que deba responder porque, además de estar extremadamente feliz con el lugar donde estoy y amar a todos estos muchachos y ser parte de eso, la verdad honesta es que nunca me vi jugando para otra organización para el resto. de mi carrera. Y esa es la verdad”.

Turner aclaró que le hizo saber a personas importantes de la organizacion que quería seguir allí, pero eso no hizo efecto…

“Nunca me imaginé usando otro uniforme”, dijo Turner. “Y cuando mi opción fue rechazada, se lo dejé en claro a varias personas… Hubo (había) varias personas a las que les dije: ‘Oye, quiero volver. Quiero terminar esto lo más rápido posible. No superemos por las ramas. No alarguemos esto. Aquí es donde quiero estar’”.

“No estaba jugando ningún juego ni tratando de aprovechar nada”, agregó Turner. “Dejé en claro lo que quería. Así que no sé qué pasó, pero pasó”. terminó diciendo Turner.

¿Cómo fueron las negociaciones entre Justin Turner y los Dodgers?

Los Dodgers rechazaron recoger una opción de un año mas y 16 millones del contrato de “Barba Roja”, pero finalmente decidieron que lo mejor era romper vínculos con el jugador tal como hicieron con Cody Bellinger.

Y como si fuera poco el derecho admitió que al enterarse de que su ex-equipo firmo a J.D Martínez, era casi imposible que fueran por él.

Turner fue todo un pilar y líder de la organización principal de Los Angeles durante varios años, fue tres veces all-star y parte fundamental del éxito del equipo que alcanzó cuatro series mundiales ganando una de ellas en el 2020.

El jugador de 38 años culminó su etapa vestido de azul en Los Angeles, asi que aceptó una oferta de una temporada con una opción mutua para el 2024 con los Red Sox de Boston, allí se reencontró con un par de excompañeros como Chris Martin, Kenley Jansen y por supuesto uno de lso que lo reclutó hasta Boston, Enrique “Kike Hernández”.

Por el momento la firma ha sido buena para Red Sox y el cambio de ambiente para Turner, posee un OBP de .368 con 18 remolcadas en 44 partidos.

Con información de Jorge Castillo de Los Angeles Times.