Willson Contreras silencia los críticos en tan solo tres días

El venezolano Willson Contreras fue reincorporado a su rol de receptor dias después de ser destituido de la misma ante pésimos resultados tanto de los lanzadores como del equipo de manera colectiva en las Grandes Ligas.

El pasado martes el dirigente de los Cardenales de San Luis, Oliver Mármol, informó que el venezolano Willson Contreras volvería a la receptoría con el lanzador Jack Flaherty en la lomita. Ambas partes fueron en busca de la reivindicación.

Desde entonces los lanzadores de los Cardenales de San Luis han tenido buenas actuaciones, con excepción del pasado juego donde permitieron casi 10 carreras ante unos poderosos Angeles Dodgers. Cosas del beisbol.

Take a bow, Willson!

Willson Contreras drilled two home runs and drove in SIX runs vs. the Dodgers last night!#STLCards x @Phillips66Gas pic.twitter.com/caGTIp3m0J

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) May 19, 2023