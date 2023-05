Angeles Dodgers subieron a dominicano por el mexicano Julio Urías, por lesión

Los Angeles Dodgers llamaron al lanzador derecho y dominicano Wander Suero a las Grandes Ligas por el azteca y pitcher zurdo Julio Urías, quien fue colocado en la lista de lesionados.

Los Azules enviaron al culichi al listado de incapacitados de 15 días, ya que sufre una distensión en el tendón de la corva izquierda. No hay una manera fácil de reemplazar realmente a un as como Urías, incluso si el zurdo ha estado un poco más nervioso que de costumbre. Aunque siete (7) de las 10 salidas del siniestro han ido de buenas a excelentes, fue bateado fuerte en sus otras tres salidas, incluida una actuación de tres entradas y seis carreras contra los St. Louis Cardinals en su última salida el jueves cuando Urías permitió cuatro jonrones. Hay que ver si los problemas de los isquiotibiales de Urías surgieron durante esa salida, lo que explicaría las dificultades de Urías.

Urias tiene una efectividad de 4.39 en 55 1/3 entradas, con una tasa de bases por bolas del 4.8% en el límite de la élite y una tasa de pelotas golpeadas por encima del promedio del 35.4%. Sin embargo, Urías tiene una media tasa de ponches del 23,3 %, y los bateadores rivales han capitalizado su contacto cuando se han estado enfrentando, ya que la tasa de barriles del 10,6 % de Urías está muy por encima de lo normal de su carrera. La recta de cuatro costuras característica de Urías ha dominado a los bateadores durante años, pero el lanzamiento ha sido básicamente promedio para el zurdo en 2023.

La gravedad de la distensión del tendón de la corva de Urias aún no se conoce, y en el mejor de los casos de una distensión de Grado 1, es probable que Urias todavía esté buscando perderse unos días más allá del mínimo de 15 días. Una ausencia a largo plazo sería un problema aún mayor para Urías y los Dodgers en lo que respecta a 2023, y podría afectar la posibilidad de Urías de maximizar su contrato de agente libre este invierno. Proyectado solo por detrás de Shohei Ohtani como el mejor agente libre de la clase 2023-24, Urias está en línea para un gran día de pago de algún tipo este invierno, a menos que una lesión surja como un posible factor x.

La baja de Julio Urías es otra mala noticia para la rotación de Los Angeles Dodgers, ya que también perdieron recientemente al lanzador derecho Dustin May durante entre cuatro (4) y seis (6), quien sufre una distensión del pronador flexor.

Dado que hay mucho tiempo antes de la fecha límite de canjes y debido a que los Angeles Dodgers ya tienen algo de margen en la parte superior de la División Oeste de la Liga Nacional, Los Azules puede monitorear a Urías, May, Grove y cualquier otro lanzador antes de decidir cuál podría ser su próximo paso con la rotación.

Si los lanzadores lesionados pueden regresar en un tiempo relativamente corto o si los jóvenes pueden proporcionar entradas de calidad, es posible que los Angeles Dodgers no hagan del pitcheo abridor una prioridad principal en la fecha límite, lo que permitiría al equipo concentrarse en otras necesidades. Dicho esto, las lesiones en el bullpen han reducido la profundidad del pitcheo del club en general, por lo que sería un poco sorprendente si Los Ángeles no agregara pitcheo en algún aspecto.

Además, los pitchers jóvenes Ryan Pepiot y Michael Grove también se han lesionado. Pepiot se ha perdido toda la temporada con una distensión en el oblicuo, mientras Grove llegó a la lista de lesionados hace un mes debido a una distensión en la ingle.

The Dodgers have recalled RHP Wander Suero and placed LHP Julio Urías on the 15-day injured list with a left hamstring strain, retroactive May 19.

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 20, 2023