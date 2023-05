Raccion de Xander Bogaerts ante jonrones de Rafael Devers

La noche del viernes fue la primera vez en su vida que Xander Bogaerts se enfrentó a los Red Sox de Boston en las Grandes Ligas luego de mas de una década jugando para ellos, y como si fuera poco, le tocó reencontrarse con algunos ex-compañeros incluyendo a Rafael Devers.

Bogaerts salió por los Padres y Devers por los Red Sox a entregarle las alineaciones a los árbitros en lugar de sus dirigentes, eso como una muestra de afecto entre ambos jugadores por el vinculo que una vez existió.

Solo fue cuestión de unos minutos para que Rafael Devers se estrenara con un cuadrangular solitario en la parte alta de la segunda entrada ante los envíos del veteranísimo Blake Snell.

Mientras el tercera base dominicano corría las bases disfrutando de sus jonrones, las cámaras enfocaron a Xander Bogaerts mientras sonreía al mismo tiempo que resaltaba su goma de mascar.

Video:

Devers pulls out the driver and clubs it to right! pic.twitter.com/Rb0KUHrt5J

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 20, 2023