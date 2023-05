Christopher Morel impone récord nunca antes visto en la historia de los Cubs

El joven dominicano de los Chicago Cubs, Christopher Morel sigue encendido en la temporada 2023 de MLB, tanto así que implantó un récord nunca antes visto en esta organización.

Christopher Morel desde que fue subido a las Grandes Ligas, no ha parado de producir con su madero para la causa de los Chicago Cubs, haciéndose sentir con jonrones y notables noches ofensivas, por lo que recientemente, este domingo ante los Phillies de Phialdelphia sumó un nuevo cuadrangular para conseguir récord histórico para la franquicia de la “Ciudad de los Vientos”.

El cuadrangular de este domingo de Morel fue el octavo para él en la campaña 2023, lo que lo convierte en el primer pelotero en la historia de la franquicia de los Cubs (desde 1901) en registrar ocho jonrones en los primeros 11 juegos de una temporada, siendo un récord sin duda alguna impresionante y que demuestra que estará en MLB por un buen tiempo.

Christopher Morel is the first Cub in franchise history (since 1901) to record eight home runs in the first 11 games of a season! pic.twitter.com/zwZWl3NSw3

— Chicago Cubs (@Cubs) May 21, 2023