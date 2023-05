Fernando Tatis Jr hace jugadón y pega jonrón bestial ante Red Sox

El dominicano Fernando Tatis Jr. se destacó tanto a la ofensiva como a la defensiva con los Padres de San Diego ante los Red Sox de Boston por segundo día consecutivo en las Grandes Ligas.

Tatis Jr fue el protagonista de una interesante atrapada en el jardin derecho para robarle un batazo al prospecto Triston Casas, eliminando lo que pudo ser un hit remolcador de dos carreras que aumentaría la ventaja de los de Boston.

Con esta jugada el “Niño” se anota dos carreras salvadas mas, eso sin olvidar que también se ha destacado con su brazo implantando respeto en las almohadillas con su precisión y velocidad.

Video:

Wow! This catch by Fernando Tatis Jr. just saved 2 runs for the #Padres As they still trail the Red Sox pic.twitter.com/cSztKVDmk6

— 6090_sports (@6090Sports) May 21, 2023