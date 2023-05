¡No te desesperes! Aún faltan por cobrar estos bonos del Sistema Patria

A partir de este lunes 15 de mayo, continúa el pago de los demás bonos que ofrece el Sistema Patria a los trabajadores del sector público, jubilados de la administración pública y pensionados del Seguro Social.

Es por ello, que no debes “pelarte” por ninguno de los bonos que aún faltan, para que sean cancelados a través de las plataformas del Sistema Patria con su carnet vinculado a un código QR único y personalizado.

Es importante recordar que los bonos serán cancelados bajo la indexación, es decir, ajustados en cada oportunidad mediante la tasa del Banco Central de Venezuela, por órdenes del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

A continuación, le informamos cuáles son esos bonos que aún falta porque reciba a través de su Sistema de la Patria:

Guerra Económica (Activos – Administración Pública): 720 bolívares.

Guerra Económica (Pensionados): 360 bolívares.

Estipendio Chamba Juvenil: 135 bolívares.

Estipendio Somos Venezuela: 135 bolívares.

2do. Bono Especial: 96 bolívares.

Economía Familiar (Última semana): 72 bolívares.

El Buen Pastor: 330 bolívares.

Cultores Populares: 180 bolívares.

Premios a tuiteros (3era semana): 42,50 a 85 bolívares.

Premios a tuiteros (4ta semana): 42,50 a 85 bolívares.

Pagos de los Bonos de Guerra Económica, que conforman el total de los 25 a cancelar en este mes de mayo, por el Gobierno Venezolano.

