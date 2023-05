¡Confirmado! Ricardo Arjona se presentará en Caracas

El cantautor Ricardo Arjona estará presentándose en Venezuela el próximo 22 de julio, así lo reveló el periodista especializado en arte y espectáculos, William Guzmán, quien además anunció que para el artista guatemalteco se manejan dos locaciones tentativas.

Guzmán había colocado en primera instancia que el concierto sería el 27 de julio, pero después corrigió la información en su cuenta oficial de Twitter.

«Hago la corrección del concierto de Arjona. Es para el 22 de julio… Y como les informe en el Twitter anterior, hay dos locaciones tentativas: El Poliedro o el Estadio Monumental de Caracas«, escribió.

Hago la correcion del concierto de Arjona. Es para el 22 de julio…y como les informe en el Twitter anterior, hay dos locaciones tentativas: El Poliedro o el Estadio Monumental de Caracas pic.twitter.com/ZwW8RKgGji — William Guzmán (@WilliamGuzmanOK) May 20, 2023

Asimismo, desde la cuenta «Venezuela Shows» notificaron a modo de intriga, sobre la venida del artista.

Bueno ya que de momento no podemos decir nada de esa R… Hablemos de quién está preparado para disfrutar del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona el próximo 22 de Julio en Caracas 😬 pic.twitter.com/1OAERBt98D — VENEZUELA SHOWS (@VzlaShows) May 20, 2023

«Bueno ya que de momento no podemos decir nada de esa R… Hablemos de quién está preparado para disfrutar del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona el próximo 22 de Julio en Caracas», escribieron sobre el autor de letras como «Tu Reputación», «De vez en mes», «Mi Novia se me está poniendo vieja», «Quiero», «El Amor», «Pingüinos en la cama», o «Jesús es verbo y no sustantivo».

