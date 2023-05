Yankees mueven roster para activar a Luis Severino

Luego de una espera de mas de mes y medio, los New York Yankees finalmente tienen con ellos a uno de los lanzadores claves de su rotación, Luis Severino, quien va a debutar la mañana de este domingo ante los Cincinnati Reds.

Severino hizo múltiples salidas en Ligas Menores como parte de su rehabilitación luego de sufrir una distensión en la ingle derecha, este anunciado hace unos dias como el encargado de abrir el ultimo juego de esta serie donde los Mulos estan visitando a los Rojos.

No cabe duda de que es una de las temporadas mas retadoras para el dos veces all-star dominicano, ya que es agente libre sin restricciones al final de la misma y debe ir con todo si es que busca un acuerdo que cumpla con sus aspiraciones.

Para hacerle espacio en el roster al Sevy, los New York Yankees se vieron obligados a bajar a uno de sus paisanos que de paso se hizo cargo del lugar de Severino en la rotación durante su ausencia en el box y presencia en la lista de lesionados.

Prior to today’s game, the Yankees returned from rehab and reinstated RHP Luis Severino (#40) from the 15-day injured list.

— New York Yankees (@Yankees) May 21, 2023