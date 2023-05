¡Es Venezuela! Zuliana que hace Uber para costear universidad en Chile fue la mejor estudiante de Psicología

Zuliana que hace Uber para costear la universidad en Chile fue la mejor estudiante de Psicología | María de Los Angeles Vera, con 27 años, es graduada como relacionista industrial en Urbe.

Emigró en 2017 y hoy destaca en la Universidad de Los Andes por sus calificaciones.

¡Es Venezuela! Con el tricolor en las manos, María de Los Ángeles Vera Romano, marabina de 27 años y relacionista industrial, recibió un diploma de Mérito Académico 2023 como la mejor estudiante de su generación en Psicología de la Universidad de los Andes, en la Región Metropolitana de Santiago. Su historia es un testimonio de fe.

Vera migró en febrero de 2017 tras graduarse en Urbe. Viajó 9 días por tierra. Se retrasó dos por inundaciones en Perú.

“Yo me lo disfruté. Era como un mochileo repotenciado y cargando la vida en unos pocos bolsos y maletas. No se si fue porque tiendo a ser muy optimista, pero solo pensaba: ‘Esta va a ser una muy buena anécdota para contar a mis nietos si llego a ser abuela”, detalla.

Al llegar laboró como garzona en Vitacura. También como recepcionista, vendedora, reclutadora de personal, ejecutiva de banca y hoy destaca como estudiante del 3er año de Psicología, carrera que se costea como chofer de Uber.

Fue en pandemia cuando hizo click luego de un proceso reflexivo.

“Fui de esas personas a las que la pandemia y ver tanta mortandad le generó un profundo proceso reflexivo.

Mi trabajo como ejecutiva bancaria no era malo, pero no me llenaba, no era mi vocación. Y me mentalicé en una idea:

“La vida es demasiado corta para dedicarte a cosas que no te hagan feliz”