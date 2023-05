Greg allen logra lo que no se hacía en los yankees desde 1915

La más reciente adquisición de los Yankees de Nueva York, Greg Allen entró en la historia de este equipo, al conseguir una marca que nadie hacía en este equipo de la MLB desde hace más de 100 años.

Los Yankees de Nueva York hace par de días adquirieron desde los Medias Rojas de Boston a a Greg Allen y en su segundo juego de la temporada 2023 Grandes Ligas, entró en la historia de esta organización al conseguir una marca que nadie había logrado hacer de nuevo desde hace más de 100 años, precisamente desde la campaña de 1915.

Allen vio acción este domingo ante los Rojos de Cincinnati, saltando desde la banca y registrando una jornada de 1-1, con carrera anotada y robo de base, convirtiéndose en el primer pelotero de los Yankees con un triple y una base robada en un juego que no fue titular desde Birdie Cree en el juego 2 de una doble cartelera el 13 de julio de 1915 en Detroit.

Greg Allen is the first Yankee with a triple and a stolen base in a game he did not start since Birdie Cree in game 2 of a doubleheader on 7/13/1915 at Detroit

— New York Yankees Stats (@nyyankeesstats) May 21, 2023