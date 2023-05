PDF Libro Rayuela Julio Cortázar En Rayuela (1963) se trata de representar el absurdo, el caos y el problema existencial mediante una técnica nueva conscientemente elaborada con este proposito.

Es una novela escrita para ser leída como si fuera un juego infantil, su estructura no es fija, es cambiante.

Todo el conjunto de materiales que aporta la edición, como las abundantes notas, plano y fotografías, servirán para comprender mejor y disfrutar mas con esta gran novela repleta de humor, de busqueda, de nostalgia, de juego.

«Rayuela», publicada en 1963, es una referencia fundamental de la literatura hispanoamericana. Su estructura de secuencias sueltas permite distintas lecturas, y por tanto, diversas interpretaciones. Con esta forma de lectura, lo que pretendió Julio Cortázar era representar el caos, el azar de la vida y la relación indiscutible entre lo creado y la mano del artista que lo hace.

Si aún no has leído «Rayuela» y tienes pensando hacerlo, detente aquí, no sigas leyendo… Si no tienes pensado leerla, detente también, te animo a hacerlo… Una vez lo finalices, vuelve y lee lo que quieras… Pero la verdadera historia, está escrita por Julio Cortázar.

Antes decíamos que es una obra diferente a las demás porque en esta implica la participación activa del lector. Dos lecturas del libro se proponen en un tablero de dirección (como su propio nombre indica, el juego típico de rayuela al que todos hemos jugado en alguna ocasión). Este tipo de estructura rompió con todo lo establecido hasta el momento en lo que a literatura se refiere.

