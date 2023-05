Prepara esta receta de salchipapa, muy fácil y rica, con pocos ingredientes pero muy sabrosos. La base de este plato son unas patatas fritas aunque en la receta te indico cómo cocinarlas, además de fritas, en el horno o en la freidora de aire. Se completa con salchichas alemanas y salsas, dando lugar a uno de los platos más conocidos de sudamérica y cada vez más famoso en otras partes del mundo.

Si te gusta esta receta seguro que te encantará preparar esta otra con la que comparte varios de sus ingredientes, los famosos hot dog o perritos calientes con queso y pepinillos. Y si te gusta preparar las salsas de forma casera te animo a que elabores tu propio kétchup casero, fácil y delicioso, o la mayonesa casera.

Ingredientes para preparar salchipapa, muy fácil y rica (4 personas):

1 kg de patatas.

6 salchichas alemanas.

Kétchup.

Mostaza.

Mayonesa.

Aceite de oliva o de girasol, cantidad suficiente para freír si optas por freír las patatas.

Sal.

Preparación, cómo hacer la receta de salchipapa, muy fácil y rica:

Empezamos preparando las patatas. Pélalas, córtalas en rodajas y después en palitos. Puedes hacerlo con un cuchillo pero quedan mejor aún con una mandolina ya que así te aseguras cortarlas con el mismo tamaño. Ponlas a remojar con agua fría en un bol durante 5 minutos para que suelten el almidón y así evitar que después se peguen unas con otras. Lava las patatas, déjalas en un escurridor y después sécalas muy bien con papel de cocina o con un paño. Para cocinarlas puedes optar por varios métodos, yo en esta ocasión las he preparado en la freidora de aire: En freidora o sartén: programa la freidora a 140ºC, pero si las cocinas en sartén esta temperatura es cuando introduces una patata y burbujea de forma constante y sin dorarse para nada, y por supuesto que el aceite no humee. Cocínalas unos 5 minutos. El punto perfecto es cuando puedas atravesar una patata con un cuchillo y la notes tierna. Saca el cestillo de la freidora o retíralas a un plato con una espumadera si estás con la sartén, y sube la temperatura. En freidora es hasta 180ºC, y en sartén sin que llegue a humear el aceite pero que esté bastante caliente, de forma que las patatas se doren en cuestión de 2-3 minutos. Están listas cuando se vean doradas a tu gusto aunque vigílalas bien porque cambian de color muy rápidamente. Ve dejándolas en un plato con papel de cocina de forma que no estén amontonada para que no se reblandezcan y queden crujientes por fuera. Al horno: ponlas en un bol con un par de cucharadas soperas de aceite de oliva, mezcla y colócalas en una bandeja de horno con papel de horno intentando que no estén unas encima de otras. Hornéalas a altura media a 180ºC durante 30 o 40 minutos, hasta que estén a tu gusto. Remuévelas o dales la vuelta cada 10 minutos. En freidora de aire: ponlas en el cesto de la freidora con un poco de aceite, mezcla un poco y cocínalas a 200ºC entre 20 y 30 minutos, removiéndolas cada 10 minutos para que se cocinen de forma homogénea. Una vez cocinadas las patatas con el método que prefieras, échales sal por encima. Corta las salchichas en rodajas redondas o, como a mi me gustan más, inclinadas. En una sartén echa un poco de aceite y ponla a fuego medio y cuando esté caliente saltea las salchichas 2 o 3 minutos removiéndolas de vez en cuando, hasta que se doren un poco. Coloca las patatas en el plato en el que vayas a servirlas y reparte por encima las salchichas. Échales por encima las salsas: kétchup, mostaza y mayonesa. Para que te queden así en hilo lo típico es que estas salsas las compremos en el formato biberón, con una punta fina para que caigan así al apretarlo. También puedes recurrir a un truco casero y es utilizar bolsas de plástico como si fueran mangas pasteleras, es decir, puedes cortar las esquinas de una bolsa transparente, de las típicas para envolver bocadillos, poner unas cucharadas de salsa en ella, enroscar el extremo para que no se salga y entonces cortar la punta muy poquito. Así, cuando aprietes, saldrá la salsa en hilo y decorarás de forma perfecta este plato.

Tiempo: 45 minutos (un poco más si optas por hornear las patatas)

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Este plato se debe comer nada más prepararlo, con las patatas y las salchichas recién cocinadas y calientes. Si te sobra puedes guardarlo 2-3 días en la nevera pero las patatas no estarán igual que recién hechas, quedarán más blandas.

La salchipapa es un plato súper sencillo y repleto de sabor gracias a las salsas, con el característico toque ahumado de este tipoo de salchichas y unas patatas que cocinadas con cualquiera de los métodos que has visto quedan de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de salchipapa, muy fácil y rica:

Hay infinidad de variaciones de este plato ya que esta es la forma más típica de prepararlo pero se pueden añadir otros ingredientes como maíz dulce, piña, bacon o quesos entre otros.

También puedes cambiar el kétchup por salsa barbacoa e incluso las salchichas por chorizo (entonces tendríamos choripapa) o añadir pollo deshilachado (salchipollo).

Consejos:

Reconozco que las salchichas que se suelen utilizar en este tipo de platos no son lo mío pero cuando las consumimos en casa busco unas que lleven el mayor porcentaje posible de carne para evitar las salchichas que incluyen un montón de aditivos e ingredientes que no quiero consumir. También en ocasiones he preparado este plato con salchicha fresca y, sin ser lo típico, me gusta aún más.