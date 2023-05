Ronald Acuña Jr. se proyecta para lograr algo nunca antes visto en la MLB

El jardinero estrella de los Bravos de Atlanta Ronald Acuña Jr. está superando todas las espectativas en este inicio de temporada 2023 de la MLB. Está siendo, por mucho, el mejor pelotero de su organización y, a su vez, lidera la Liga Nacional en hits (62), carreras anotadas (44), bases robadas (18) y OPS (1.036).

Con sus 44 vueltas completas al cuadro, se proyecta para marcar 155 carreras al final de año, una cifra que sería la mayor cantidad en la historia de las Grandes Ligas. Solo dos jugadores han conseguido superar la centena y media de carreras anotadas: Jeff Bagwell (152) y Joe DiMaggio (151).

— Grant McAuley (@grantmcauley) May 21, 2023