Venezuela pudiera entrar nuevamente en recesión

El economista y profesor universitario, José Manuel Puente, expresó que durante el primer trimestre de 2023, sorprendentemente vuelve a contraerse la economía.

Asimismo, señaló que esto «es preocupante», porque técnicamente si Venezuela en este segundo trimestre del año se vuelve a contraer, «estaríamos formalmente en una recesión».

«Después de haber perdido el 75% del PIB, que esto pueda estar ocurriendo es dramático y te dice que hay serios problemas en el manejo económico por parte del Gobierno», apuntó.

Manifestó que Venezuela no ha llevado un programa de estabilización, dado que el país comenzó a crecer «sin haber implementado un programa de estabilización con ayuda financiera internacional, con una coherente política monetaria y fiscal coordinada que resolvieran los problemas estructurales».

Igualmente, precisó que hay, al menos, 4 factores que pudieron haber impactado el crecimiento económico del país en el primer trimestre de este año:

1.- La dolarización desordenada: Venezuela dolarizó de manera desordenada, formalmente Venezuela sigue teniendo el bolívar como moneda de curso nacional.

2.- Una dependencia del sector comercial: el crecimiento estuvo muy centrado en lo que fue la comercialización de productos importados, no productos nacionales. El crecimiento no fue estable entre todos los sectores de la economía y no logró dinamizar sectores clave como el de la construcción y la manufactura.

3.- La dificultad para producir y vender petróleo: Venezuela tiene una economía petrolera que ya no produce crudo. Cuando el presidente (Hugo) Chávez llega al poder en 1998, Venezuela producía 3.2 millones de barriles diarios de petróleo y ahora está produciendo 700.000 barriles. Eso junto al tema de las sanciones que hace difícil vender el poco petróleo que producimos es uno de los temas que pudo estar correlacionado con la contracción en el primer trimestre.

4.- Los problemas estructurales de siempre: es una economía empobrecida, en donde el salario mínimo son 5 dólares al mes, en donde el 82% de la población vive en pobreza y no tiene capacidad de consumo de bienes y servicios.

«Todo ese coctel se mezcló e hizo que la economía se contrajera en el primer trimestre de 2023″, enfatizó el economista venezolano en el Circuito Éxitos 99.9 FM.