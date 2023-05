Willy adames trolea a randy arozarena y rays imitando su celebración

El dominicano de los Cerveceros de Milwaukee, Willy Adames conectó un nuevo jonrón en la MLB 2023, mismo con el que troleó a su ex-equipo, los Rays de Tampa Bay y al cubano Randy Arozarena.

Este domingo en Tropicana Field, Cerveceros de Milwaukee y Rays de Tampa Bay volvía a verse las caras en las Grandes Ligas, encuentro donde el dominicano Willy Adames aplicó la ley del ex con un jonrón y luego no desaprovechó la oportunidad de burlarse (en sana manera) de su ex-compañero en este equipo, el cubano-mexicano Randy Arozarena.

En el segundo inning del juego entre Rays y Cerveceros, Adames abrió la pizarra 1-0 con enorme cuadrangular entre jardín central y derecho, siendo ese su octavo cuadrangular de la campaña 2023. Sin embargo, la noticia no fue este batazo que traía algo de morbo y es porque el campocorto quisqueyano empezó su carrera e la MLB con el equipo de Tampa.

OMG WILLY ADAMES WITH THE RANDY POSE TO RANDY, FORMER TEAMMATE (TRADED THIS DATE 2 YRS AGO!), AFTER HOMERING AT THE TROP

