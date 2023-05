Crean zapatos que aumentan un 250% la velocidad al caminar gracias a la Inteligencia Artificial

Shift Robotics, una nueva empresa estadounidense, ha creado un dispositivo que se ata a los zapatos para aumentar la velocidad al caminar hasta en un 250%. Con este dispositivo, la persona podría caminar más de 6 millas por hora, tres veces más rápido de lo normal en un ser humano. Los «Moonwalkers» parecen patines, pero su tecnología no permite que rueden libremente, con el fin de que el usuario no pierda el equilibrio. Gracias a los algoritmos de aprendizaje automático, los zapatos solo se mueven cuando los hace el usuario: pueden detenerse cuando quieras, bloquearse para subir o bajar escaleras y regular automáticamente su velocidad cuando vas cuesta abajo. El dispositivo cuenta con ciertos sistemas que pueden hacer que se detenga o se bloquee cuando el usuario lo desee y de igual forma seguir su marcha. El fundador y director ejecutivo de la compañía, Xunjie Zhang, dice que la idea de su invento surgió después de que su scooter casi chocara mientras se dirigía al trabajo. Shift Robotics dice que, a diferencia del patinaje, los Moonwalkers no requieren habilidades para aprender, se trata de caminar genuinamente. Según la empresa, la Inteligencia Artificial se adapta a la forma de andar de cada usuario y los algoritmos tardan menos de 10 pasos en aprender los patrones de marcha del usuario.



