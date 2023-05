La polémica entre el boricua Francisco Lindor y ex-compañero Jason Kipnis

Todo comienzo con un comentario anónimo de Jason Kipnis en medio de un juego entre Mets y Guardianes en donde el equipo newyorkino atravesaba un mal tiempo a principios del mes de Mayo.

Kipnis quien ya se retiró dijo en un podcast Foul Territory TV que los New York Mets son un equipo lleno de veteranos sin un líder, aseguró que nadie de ese roster es un director para su equipo pese a que allí tienen a un Francisco Lindor considerado como tal…

“Todos esos veteranos y sin liderazgo”, dijo Kipnis, a lo que Pierzynski respondió: “Jugaste con Lindor. ¿Era un líder?. Ahi fue cuando Jason ovlvio a repetir su frase queriendo dejar dicho que no, que el boricua no lo fue ni lo es: “Lo diré de nuevo, todos esos veteranos y sin liderazgo”, respondió Kipnis.

Esos comentarios llegaron justo dias antes que los Guardianes y los Mets se volvieran a ver la cara en New York, Lindor se enfrentaba por primera vez ante su ex equipo hciendo de todo ofensivamente y defensivamente…

“Paquito Lindor” habló un poco sobre las criticas que le hizo su ex-compañero de cinco temporadas, dejando claro que aún no ha hablado con Jason al respeto y que no tiene una respuesta para él.

“No he hablado con él. Así es como él se siente. Es lo que es. Realmente no tengo mucho que decir al respecto”. dijo el campocorto de los New York Mets.

Sin embargo, la esposa de Francisco Lindor se dirigió al tema públicamente mediante Twitter con unas fuertes declaraciones defendiendo a su compañero de vida y al mismo tiempo, hundiendo a Jason:

“Mi esposo es una persona con tanta clase, nunca diría lo matón que era Jason Kipnis en la casa club. Suena como un verdadero líder frente a lo contrario de un líder” agregó Katia Reguero.

Las respuestas y disculpas de Kipnis….

Ante el revuelo en Twitter el veterano y ex-jugador no tuvo de tora que responder ante ataques, pidiendo disculpas públicamente por sus inapropiados comentarios..

“¡Dije lo que dije, seguiremos adelante porque no tengo la energía ni las ganas de ir y venir en Twitter. Además, no se esperaba que Frankie fuera un líder (con Cleveland) cuando era tan joven. Apuesto a que se ha convertido en uno muy bueno. Solo estamos hablando de (improperio) porque no están ganando como pueden”.

Cleveland usó su primera selección del draft del 2011 para elegir a Lindor, 10 años después lo cambiaron a los Mets junto a Carlos Carrasco a cambio de Andrés Giménez, Amed Rosario y el prospecto George Vera. Ambas partes no llegaron a una extensión de contrato.