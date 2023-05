Ronald acuña jr. Podría tener una temporada histórica en carreras anotadas

El venezolano Ronald Acuña Jr. está teniendo una temporada 2023 de Grandes Ligas brillante, incluso podría tener un año histórico en el departamento de carreras anotadas.

Ronald Acuña Jr. es sin duda de los mejores peloteros actualmente en toda la MLB y es por sus registros con los Bravos de Atlanta en casi dos meses de temporada, tanto así que en el departamento de carreras anotadas lleva un buen ritmo, mismo que podría meterlo en la historia del mejor béisbol del mundo.

Este domingo, Acuña Jr. disputa su juego número 46 de la temporada, registrando hasta ahora 44 carreras anotadas, siendo ese un ritmo para 155 carreras en toda la campaña

Lo que nos lleva a recordar que ingún jugador ha pisado el plato 150 veces o más en las Grandes ligas desde que Jeff Bagwell anotó 152 para los Astros en 2000 y antes de eso, fue Joe DiMaggio con los Yankees con 151 en la temporada 1937, por lo que el venezolano de los Bravos podría unirse a este selecto grupo donde están solo estos dos históricos de este deporte.

#Braves Ronald Acuña Jr. is playing his 46th game.

He has now scored 44 times.

That’s a pace for 155 runs.

No player has eclipsed the 150-run plateau since Jeff Bagwell scored 152 for the Astros in 2000. Prior to that, it was the Yankees’ Joe DiMaggio with 151 in 1937. pic.twitter.com/tP6KB5ntrN

