Se vacian las bancas entre Doders y Bravos tras batazo de Ozuna sobre receptor

Las cosas se calentaron cuando Marcell Ozuna golpeó a Will Smith con su backswing y los dos intercambiaron algunas palabras. Los muchachos también salieron de los bullpens y algunos compañeros de ambos desde la cuevas en Atlanta.

Ozuna no es considerado como uno de esos peloteros que le gusta “molestar” a los demás y muco menos jugar de manera sucia el beisbol. Esta vez luego de batear un elevado de out al jardinero izquierdo, su bate termino en la cabeza de Smit.

Eso no le gusto para nada al receptor de los Dodgers y de inmediato comenzó a reclamarle, ambos comenzaron a intercambiar palabras medida que se calentó el ambiente, los lanzadores del bullpen iban de camino al ome plate.

Otros jugadores como Ronald Acuña Jr y J.D Martínez saltaron al terreno en busca de calmar las aguas. Nadie fue expulsado.

Video:

Bullpens empty after Marcell Ozuna’s backswing strikes Will Smith

“That’s like the fifth time you’ve done it” pic.twitter.com/kt7hq31Sji

— Jomboy Media (@JomboyMedia) May 23, 2023