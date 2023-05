Bobby Miller de Dodgers tiene buen debut con 100 millas ante Bravos

El mejor prospecto de la organización de Los Ángeles Dodgers, Bobby MIller, tuvo un interesante debut en Grandes Lias midiendo su talento ante unos poderosos Bravos de Atlanta que buscaban ganar el segundo de la serie.

El derecho lanzó cinco entradas con apenas 4 hit, 1 carrera y 1 boleto mas 5 ponches ante los Bravos de Atlanta la noche del pasado martes, dejando en 1.80 su efectividad y como si fuera poco, obtuvo el primer triunfo de su carrera gracias a un respaldo ofensivo de 8 carreras de parte de sus compañeros.

La velocidad también estuvo de su lado como siempre, mostrando que tan fuerte es su brazo con slider a 87 millas y rectas de 100. Dejó sin opciones a sus rivales.

Videos:

An MLB debut to remember for Bobby Miller. pic.twitter.com/qsyX2fMNI5

— MLB (@MLB) May 24, 2023