!Alerta! Entregan destino de Morel Rodríguez y su gobierno ante Controlaría (+ Vídeo)

Entregan destino de Morel y su gobierno ante Controlaría La Contraloría del estado Nueva Esparta recibió el informe con los reclamos de Memoria y Cuenta del Gobernador Morel Rodríguez Ávila, correspondiente al año 2022, así como el de sus Direcciones y de los Institutos Autónomos.

El documento fue entregado por la Presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano de Nueva Esparta (CLEBNE), Mai Bruzual, quien informó:

“Estamos aquí en la sede de la Contraloría del estado Nueva Esparta, el órgano fiscalizador, para entregar el informe de gestión regional del gobernador y sus subdirecciones e institutos autónomos».

«El órgano encargado de imponer sanciones penales es el Ministerio Público. Es importante recordar que el poder ciudadano está representado por diferentes instituciones, entre las que se incluyen el Consejo Moral Republicano, conformado por la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo Por lo tanto, corresponde al Consejo Legislativo solo determinar las sanciones políticas a aplicar en el caso de gestión del gobernador».

Por ultimo señala: «Desde el 5 de enero, cuando asumí la presidencia del Consejo Legislativo con el apoyo de la bancada del PSUV, he enfrentado una serie de inconvenientes por el rol político que desempeño como mujer. Sin embargo, eso no me ha impedido ejercer el control parlamentario sobre la gestión del gobierno regional”

La Contraloría del estado Nueva Esparta, es el órgano de Control Fiscal Estadal que de conformidad con las competencias otorgadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Constitución del estado Nueva Esparta, en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como en la Ley de la Contraloría del estado Nueva Esparta,