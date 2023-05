Horóscopo del 24 de mayo 2023 de Mhoni Vidente

Para este miércoles 24 de mayo, la pitonisa Mhoni Vidente tiene las mejores predicciones para los signos del zodiaco que conforman el horóscopo, donde se visualizan grandes cambios en el amor, dinero, salud y trabajo. Por lo que deberán mantenerse muy atentos a las señales enviadas por los astros.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Será un día donde puedes estar un tanto irritado, ya que te enterarás de una mentira por pare de un ser querido que te hará quedar como el malo de la película, por lo que podrías darle señales de que ya sabes lo que ha pasado y esperar a ver si tiene honestidad para asumir su error. No tengas miedo a decir lo que piensas en el trabajo, es probable que hoy tengas que alzar la voz en un asunto importante. Un momento familiar muy importante podría terminar en un episodio un tanto triste por lo que quizás pueda suceder a una de las personas involucradas en el clan, si necesita de tu ayuda, procura dársela sin remordimientos.

TAURO

No debes gastar el dinero que tienes ahorrado en algo que no necesitas, estás pensando hacer este gasto en un artefacto que no es de primera necesidad. No dejes que te amargue el día una persona que siempre está buscando pelea contigo, es probable que te digan un secreto o un rumor sobre esta persona. Estás en una excelente jornada donde sentirás que estás haciendo las cosas bien por ti y por tus seres queridos.Si tienes hijos tendrás una jornada excelente a su lado, podrías darte cuenta de que has hecho lo mejor en la educación que has decidido darles, te harán sentir un gran orgullo.

GÉMINIS

Un momento de sinceridad en la pareja podría dar pie a una discusión un poco fuerte donde dejarán salir muchas cosas que se han ido guardando con el tiempo y que no han dejado salir por miedo a lo que diría el otro. Los solteros disfrutarán de una hermosa cita con alguien que están conociendo hace poco. No dejes para mañana lo que debes hacer en este mismo momento, tienes trabajo atrasado y es muy importante que comiences a ponerle rapidez a la entrega que debes hacer. Estás en un excelente momento para pensar en comprar una casa o un bien raíz de cualquier tipo.

CÁNCER

Si tienes que hacer una inversión de dinero el día de hoy, prefiere siempre algo que te entregue una retribución grande de vuelta. No es importante la pelea que tendrás con tu pareja, no agrandes el problema, deja que fluya por sí solo. Las cosas que has estado viviendo en tu vida profesional te han enseñado que no siempre puedes confiar en todo el mundo y menos en todas las personas que se dicen tus amigos en el trabajo. No necesitas tomar ese curso que estás pensado, es probable que solo sea un gasto de dinero extra que no puedes darte el lujo de hacer en este momento.

LEO

Es probable que seas una persona muy fiel y que no tengas intenciones de engañar a tu pareja, pero si te has enterado últimamente de un desliz que ha tenido la persona que tienes al lado, es muy probable que por querer equiparar las cosas quieras cometer algo que no estaba en tus planes. El amor que tienes por una persona en particular podría verse mellado por el desinterés que está mostrando en ti, si esto ha sucedido entonces tus niveles de cariño irán bajando rápidamente, necesitas que la persona te dé atención. Tienes la posibilidad de asistir a una cena formal el día de hoy, intenta vestir de la mejor forma.

VIRGO

Virgo tendrá un día muy importante en el amor. Tienes la capacidad de realizar grandes cosas y eso lo sabe alguien que te ha estado observando desde lejos. No dejes de pasar la oportunidad de ir a caminar por el parque o hacer algo que realmente te guste, no siempre debes compartir con todos lo que quieres hacer, muchas veces necesitamos momentos de soledad. Tienes que hablar claro con la persona a cargo del lugar donde trabajas, es probable que te estén pasando por encima en algunas cosas o que no se estén respetando acuerdos que se tomaron en un principio.

LIBRA

Una persona que quieres mucho tiene que contarte algo muy bueno que ha descubierto y que podría ayudarte, escúchale con atención. Para Libra será una jornada especial, debido a que será un día donde podrás explorar tus deseos internos y escuchar más lo que quieres en tu interior. Si tienes una relación de pareja que está volviéndose una prisión en vida, necesitas hablar con la persona que está a tu lado y pedir espacio. Si sientes algo muy fuerte por alguien que no te has atrevido a abordar aún, hoy tendrás la oportunidad de hacerlo, debes tomar el valor de decir lo que sientes.

ESCORPIO

Una persona que tiene sus ojos puestos en ti se acercará a decirte algo que viene sintiendo hace tiempo o posiblemente te haga una invitación, piensa bien antes de aceptar o rechazar lo propuesto. Excelente jornada para Escorpión, ya que tendrá la oportunidad de conocer mucha gente nueva, quizás a través de una cena con amigos o de una invitación a un lugar que no conoces. Si tienes deseos de realizar un viaje, comienza hoy a hacer preparativos para ello, si tienes pareja, podría ser una buena aventura para ambos.

SAGITARIO

Es momento de comenzar a experimentar con cosas nuevas, no siempre puedes estar pasando por lo mismo una y otra vez, comienza con pequeños detalles, como tomar otra ruta para ir a tu trabajo, cambiar de lugar donde sales con tu pareja a divertirte. Tienes una habilidad muy buena para los negocios y alguien te pedirá consejos con respecto a este tema, no dejes de darle buenas pautas, ya que no se trata de una competencia para ti. En el trabajo, es probable que tus compañeros quieran hacer alguna reunión informal luego del trabajo, no te separes del grupo, intenta integrarte.

CAPRICORNIO

Si te encuentras sufriendo por un amor que se ha tornado difícil o por algo que no es correspondido, es momento de aprender que debes soltar aquello que no te hace bien y aquello que quizás no fue hecho para ti. Si tienes una relación estable, debes comenzar a soltar lo que no les está haciendo bien, quizás esa sea la clave para estar siempre bien juntos. Una jornada un tanto triste para Capricornio, es probable que recibas una mala noticia el día de hoy, que te hará sentir un poco mal, pero no te preocupes, recuerda que siempre después de la tormenta sale el sol.

ACUARIO

Una persona muy importante está buscándote para darte un mensaje de suma importancia, necesitas prestarle atención, ya que podría ser algo que estás esperando hace tiempo. Hoy es un día para aprender una gran lección de vida para Acuario. Esta lección te llegará a manos de una persona que consideras muy sabia y que está presente en tu vida. En el amor, tendrás que apoyar mucho a tu pareja, así como también buscar apoyo en esa persona amada si es que estás viviendo un momento duro.

PISCIS

Excelente día para el amor. Piscis tendrá muy buenas experiencias en este ámbito durante la jornada, es probable que comience desde temprano en la mañana el amor que tienes con tu pareja. El trabajo se encuentra estable, es probable que tengas que tomar opciones importantes en esta materia. No acumules rabia en tu interior, siempre deja salir la ira de forma saludable, prueba una rutina de meditación o ejercicio, una buena sesión de bicicleta en un gimnasio.