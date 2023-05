Muere la reina del rock Tina Turner

La cantante, referente mundial del rock’n roll internacional, ha muerto a los 83 años en su casa de Küsnacht, en Suiza.

Tina Turner ha muerto a los 83 años de edad tras una larga enfermedad. Sus últimos días los ha vivido en su casa de Küsnacht, una pequeña localidad de Suiza cercana a Zúrich. La portavoz de la artista ha sido la encargada de dar la noticia. “Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y a un modelo a seguir”, ha expresado en un comunicado.

“Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos”, la despide su cuenta oficial de Facebook.

Turner nació en Estados Unidos en 1939 con el nombre de pila de Anna Mae Bullock. Su infancia estuvo llena de dificultades. La pobreza y el abandono de sus padres comprometieron la felicidad de una niña que solo era feliz cuando cantaba en la iglesia. Fue ahí cuando su voz empezó a emerger, aunque pocos esperaban que se convirtiese en el icono musical por el que siempre será recordada.

Sus primeros pasos musicales vinieron de la mano de Ike Turner, un músico que le contrató como vocalista para su banda. Su primera relación -de la que nació su hijo Craig- fue con el saxofonista del grupo, Raymond Hill.

Pero sus derroteros, profesionales y sentimentales, todavía le tenían un espacio guardado a Ike. Los dos se casaron en Tijuana, -de ahí el nombre artístico de Tina Turner- aunque fue un matrimonio lleno de sinsabores. Violencia de género, adicciones e intentos de suicidio fueron algunas de las vivencias vitales que, desgraciadamente, tuvo que vivir Tina antes de divorciarse tras una larga batalla legal. Mientras tanto vio la luz uno de sus grandes himnos, Proud Mary.

El camino para convertirse en ‘La mejor’

Desde la nada, Tina Turner volvió a emerger vital y musicalmente para relanzar su carrera. Private Dancer, Better Be Good to Me y, sobre todo, What’s Love Got To Do With It, fueron algunos de sus mayores himnos de la época. Su trayectoria como icono del rock estaba ya consagrada cuando lanzó la que para muchos es su mejor canción: The Best.

“Eres simplemente el/la mejor. Mejor que todo lo demás. Mejor que nadie, mejor que cualquiera que haya conocido”, versa su icónico tema de 1989. Unas palabras que se pueden aplicar a muchos contextos pero que, aplicados al rock internacional son, sin duda, un gran homenaje que servirá como recuerdo a una de las mayores divas de este estilo musical.

Ocho premios Grammy y actuaciones en la pantalla

La trascendencia musical de Tina Turner fue de sobra reconocida por la crítica e idolatrada por sus seguidores. Diecinueve álbumes de estudio y tres en directo quedan como legado para una cantante que ganó nueve premios Grammy entre 1971 y 2008. Entre ellos, los de ‘Mejor actuación vocal en dúo’, la ‘Mejor actuación vocal femenina’ o el ‘Disco del año’.

Rest in peace to one of my favorite artists of all time, the legendary queen of rock n’ roll Tina Turner. I’ve seen her many many times and hands down, she gave one of the best live shows I’ve ever seen. She always gave you your moneys worth. pic.twitter.com/VqlTjy1LUR — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 24, 2023

También salió en la gran pantalla en ocho ocasiones. Una de ellas, What’s Love Got to Do with It, fue una película documental sobre su vida. En otras simplemente era un personaje más de trabajos basados en artistas como The Rolling Stones o The Cure. Pero sus apariciones no se limitaban a trabajos bibliográficos, pues también participó en comedias como Last Action Hero o Ally McBeal (esta en televisión).

El reconocimiento de sus seguidores y del mundo de la música queda patente en la gran cantidad de muestras de cariño que se han hecho públicas al conocer la noticia. Uno de ellos, Magic Johnson, no duda en reconocer que “tenía uno de los mejores directos que ha visto”. “Siempre hacía que tu dinero mereciera la pena”, ha zanjado.