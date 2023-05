Nacho ahora vive con su familia en Maracaibo: “Me siento en casa”

El artista ahora habita cerca de la icónica “Cecilio Acosta”. Al salir de su vivienda se le ve saludar a los transeúntes incluso, hasta descalzo o en ropa de casa. “Realmente me siento bastante cómodo, me siento parte y no como un extranjero”, reiteró el compositor

por Versión Final

Una imponente estructura residencial, de muros grises altos y con letras doradas iluminadas, llama la atención de los zulianos. Y es que la “Quinta Nacho” es la nueva sensación en Maracaibo, ciudad a donde el cantante Miguel Ignacio Mendoza decidió mudarse junto a su familia y equipo de trabajo.

Fue el mismo intérprete de “Me voy enamorando” quien confirmó a Versión Final su estadía en la capital zuliana, durante una conversación previa a la realización del mural en la Casa Hogar Carmela Valera.

Nacho, con una sencillez y extrema naturalidad, le abrió las puertas de su nueva morada a nuestro equipo reporteril, que lo esperaba para obtener sus declaraciones sobre la obra “Dios es arte”, plasmada justo diagonal a su hogar en la avenida 11 con calle 66-A,

“Cuando uno viaja le dan un trato maravilloso porque eres un artista internacional, pero realmente en el Zulia soy el local, el de la gente, el de aquí. Me siento parte de las personas, me siento en casa”, refirió.

El artista ahora habita cerca de la icónica “Cecilio Acosta”. Al salir de su vivienda se le ve saludar a los transeúntes incluso, hasta descalzo o en ropa de casa. “Realmente me siento bastante cómodo, me siento parte y no como un extranjero”, reiteró el compositor.

“La criatura”, como también es conocido, explicó que siempre se ha planteado la idea de vivir en todos lados al mismo tiempo o en al menos los lugares que siente suyos.

“Hace tiempo tenía el sueño de tener la posibilidad de durar temporadas en diferentes temporadas en Venezuela y entre ellas Maracaibo porque representa mi crianza y crecimiento. Yo me crie en Santa Rita y aprendí a hablar en la Cosca Oriental del Lago. Empecé a visitar a Maracaibo porque mis hermanos vivían en San Francisco, cuando eran sur y norte”, narró el artista oriundo de Lechería.

Además, recordó que durante la pandemia habitó Margarita “cuando no tenía ninguna conexión de sangre con Nueva Esparta”, donde anunció la espera de su primera hija Mya Michelle junto a la animadora venezolana Melany Mille.

“Me enamoré de Margarita y duré todo el tiempo de pandemia allá. Me encantó la experiencia de conocer diferentes puntos de vista, idiosincrasia y poder colaborar con la gente a medida de lo que pudiera”, comentó.

Precisó que luego la disquera de Estados Unidos lo movió a un sitio más céntrico donde pudiera llegar a EE. UU. “Así que me fui a Maracay tras la apertura del aeropuerto de Valencia”, dijo.

“Cuando terminamos esta casa acá, dijimos que debemos vivir en nuestra casa de Maracaibo para mostrarles a Melany y la bebé mis costumbres naturales porque me siento plenamente zuliano”, enfatizó el cantautor.

Desea sumarse a nuevos proyectos

Desde su llegada a la “Tierra del sol amada” Nacho se hizo sentir con la publicación del tema “Todo lo que me das”, producción musical que cuenta con un video grabado en el casco histórico de Maracaibo y otras reconocidas áreas de la capital del estado petrolero.

También grabó la segunda edición de “Nacho Manía”, una presentación vivo al estilo de cover. Luego se unió a Mille con la expo-feria “Soy una mamá Integral”.

“Mucha gente necesitaba una ventana para mostrar lo que hace (…) Fue una experiencia muy bonita llevarle ese tipo de entretenimiento a la ciudad que siento que le falta movimiento. Hace falta que la gente se entusiasme y que siga creyendo”, argumentó sobre el evento que se realizó del 12 al 14 de mayo.

El proyecto más reciente fue la realización del mural “Dios es arte”. Esta obra que busca embellecer la fachada de la Casa Hogar Carmela Valera, ubicada en la avenida 11 con calle 66-A, un espacio que brinda atención alimentaria a personas vulnerables y que cuida a 40 niñas huérfanas.

“Tenemos la oportunidad de con nuestras propias manos embellecer la ciudad ¿Y por qué no hacerlo? (…) Principalmente, lo hacemos porque este lugar tiene una misión maravilla diariamente de alimentar un montón de gente que está en situación vulnerable. Todos los beneficiados hacen una fila en esta acera y creo que mientras ellos tengan la mayor comodidad posible y tienen que ver que este sitio sea un espacio lindo, acogedor para que les haga mejor día más”, resaltó Nacho al respecto.

Finalmente, recalcó las razones por las que se queda en esta tierra. Entre ellas sus hermanos, sobrinos el calor de su gente, la hospitalidad, la amabilidad, la gaita, la China, el Puente y “la comida que se juega los primeros lugares”.