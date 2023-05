Impactante video de niños siendo lanzados sobre el muro fronterizo para llegar a Estados Unidos

En las últimas horas se viralizó el video de un niño de 4 años fue lanzado desde lo alto del muro fronterizo que divide México y Estados Unidos para así cruzarlo al segundo país. El momento fue grabado por una de las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona, que registró además el descensó de quien parece ser otro menor y de dos adultos.

Las imágenes fueron rápidamente difundidas a través de las redes sociales y dieron cuenta de cómo un adulto arrojó del muro a quien parece ser un primer niño, que cayó de pie y esperó del lado estadounidense el arribo de otro menor. Sin embargo, cuando este el último fue lanzado cayó de espaldas al suelo. A continuación, dos adultos descendieron y uno de ellos se lo llevó en brazos.

“Sorprendentemente, el niño está bien”, informó en Twitter el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raul Ortiz, junto con el video de un minuto y 37 segundos.“No confíen en los contrabandistas”, añadió.

A 4-year-old was dropped from the border barrier by an unknown subject in San Diego, Monday. Responding Agents and EMS providing first aid to the child also reported gunshots near their position while tending to the child. Remarkably, the child is ok! Do not trust smugglers! pic.twitter.com/MlOp2qka72

