¿Qué debes hacer si no te llegan los bonos de la Patria?

Si te has preguntado ¿Por qué no me caen los bonos? o ¿Cómo hacer para que me lleguen los bonos? debes sabes que son muchos factores que pueden influir, sin embargo hay acciones que puedes realizar para tratar de que te caigan los bonos lo más pronto posible.

¿Qué hacer si no recibes los bonos del Carnet de la Patria?

Todos los meses el Sistema Patria entrega diversos bonos con montos igualmente variables y con diferentes motivos. Todos pueden ser verificado en el monedero patria.

1 – Actualiza tus datos en el Sistema Patria

Actualiza tus datos en tu usuario Patria www patria org ve (ATENCION: no escribas www.patria.orge.ve porque te dara error), aunque sean los mismos. Para ello debes acceder a la sección Perfil y darle en Actualizar información personal y en la sección de Dirección de Habitación, aun cuando no vayas a cambiar nada. Luego aprietas al botón guardar.

También reconfirma tus datos laborales ya que con esa información también podrían ingresar bonos.

2 – Responde las encuestas

Al ingresar al sistema Patria aparecerán unas encuestas que debes responder y enviar correctamente. Si ya lo has hecho, vuelve a completarlas al acceder al menú Encuesta del sistema Patria.

Nunca dejes de contestar una encuesta: del CLAP, COVID, etc. Si ya lo has hecho, vuelve a completarlas al acceder al menú Encuesta del sistema Patria.

Es una de las formas que utiliza el sistema patria para detectar que estás ingresando constantemente.

3 – Actualiza el Serial y Código QR del Carnet de la Patria

En tu perfil debes confirmar que estén ingresados correctamente el serial y el código del Carnet de la Patria y/o Actualizarlo. Para hacerlo debes ir a la opción Carnet de la Patria que está dentro del menú Perfil en el Sistema Patria y verificarlo. Mira los pasos que debes hacer si has perdido el Carnet de la Patria.

Si está incorrecta la información del Sistema Patria con respecto al Carnet de la Patria, deberás enviar un correo a carnetdelapatria@gmail.com con tus datos: nombre, cedula y los datos del Carnet de la Patria, indicando que los datos en el sistema Patria no corresponden con los del Carnet de la Patria.

4 – Revisa los datos de tu núcleo familiar

Revisa los datos que aparecen en la sección del Núcleo Familiar, donde debes confirmar que estén insertos todos los miembros. Si usted es una persona mayor consulta aqui cómo registrarte en el Bono Amor Mayor.

Cada integrante de la familia debe ingresar a su usuario Patria y aceptar al Jefe/a de familia. Sólo se permite un Jefe/a de familia por núcleo familiar.

5 – Realiza el registro de prueba

En la página principal del sistema Patria selecciona «Registrarse» en https://persona.patria.org.ve/registro/ y procede como si fueras a registrarte. Esto le permite al sistema darle estatus Activo a tu usuario.

6 – Envía un mensaje de texto al 3532

Envía un mensaje de texto al 3532 con tu número de cédula espacio y luego la palabra Bono.

7 – Ingresa regularmente al Sistema Patria

Es muy importante que ingreses cada cierto tiempo al sistema. Aunque no este llegando ningún bono, la plataforma detecta que sigues estando activo y pendiente de lo que ocurre en el Sistema Patria. Si te encuentras en el extranjero o tienes algún familiar por fuera, la recomendación es que no ingreses desde allí, ya que el sistema podría quitarte los Bonos por asumir que no encuentras en Venezuela.

8 – Utiliza el número de teléfono registrado para escaneo

Siempre que requiera ser escaneado, utiliza el número telefónico que tengas registrado en el sistema Patria.

9 – Cambia tu contraseña

No solo debes cambiar la contraseña de la plataforma patria por motivos de seguridad. También es un indicativo al sistema patria que estás al día con tu perfil.

10 – Verifica tu correo electrónico

Otro dato, el correo electrónico debe estar verificado. Si bien es verdad que el sistema patria no envia correos electrónicos por ahora, es posible que en un futuro se hagan por allí notificaciones y avisos de nuevos bonos o beneficios.

11 – Verifica tu teléfono

Muy importante, ya que el sistema patria se comunica con los usuarios únicamente a través de su teléfono celular que tenga registrado. También debes comprobar que tu número de teléfono no esté siendo utilizado por otro usuario.

12 – Verifica tu cuenta bancaria

Puede darse el caso que el sistema patria detecte que tienes un error en tu cuenta bancaria y eso impida que te llegue un bono. Verificala otra vez y realiza una transferencia desde tu banco hasta la plataforma patria para comprobar que todo va bien.

Esta es una de las causas por las que no te llega el Bono Contra La Guerra Económica

Según explicación de los administradores del grupo de Telegram de pensionados del IVSS, a algunos jubilados o pensionados no les llega el Bono de Guerra por tener datos en su perfil del Carnet de la Patria incompatibles cuando el sistema cruza información y datos entre los entes gubernamentales correspondientes.

Específicamente se indica que en la actualización laboral de la plataforma Patria hay que tener en cuenta:

Se entiende que una persona está ACTIVA cuando tiene actualmente una relación con una empresa privada o institución pública del estado venezolano

Se entiende que una persona es CESANTE cuando ya no se tiene una relación con una empresa privada o institución pública del estado venezolano

Qué hacer si ya hice estos pasos y aún no me llegan las bonificaciones

La otra opción es contactar en tu comunidad al Jefe o Jefa de la Sala de Misiones del Movimiento Somos Venezuela para que ellos revisen directamente tu situación y brinden otra solución.

Cosas que debes saber sobre la asignación de los bonos de la patria

Algunos bonos están dirigidos a diferentes sectores sociales , por eso sólo recibirás aquellos bonos que te corresponden según tu condición social: Jefe o jefa de hogar, estudiante, adulto mayor, personas con discapacidad, embarazadas, lactantes, etc.. Esto significa que solo recibirás el bono que te corresponda según tu propia situación.

Los llamados Bonos especiales que se entregan dos veces al mes si son entregados a todos los usuarios registrados.

que se entregan dos veces al mes si son entregados a todos los usuarios registrados. El Sistema Patria detecta si estás viajando o migraste a otro país. Seguramente dejarás de recibir los bonos en algún momento.

detecta si estás viajando o migraste a otro país. Seguramente dejarás de recibir los bonos en algún momento. No todos los meses te llegarán los bonos de la patria. Es posible que los recibas durante un tiempo y luego dejes de recibirlos. En estos casos lo mejor es volver y hacer los pasos indicados arriba.

Todos los bonos deben ser aceptados en el Sistema Patria. Una vez que recibas el mensaje de confirmación que te ha llegado un nuevo bono, debes ingresar a la plataforma y aceptar el bono ya que si no lo haces el bono te será eliminado en pocos días.

Si tienes problemas para ingresar al Sistema Patria

Aunque las causas pueden ser variadas y generalmente son debidas a caídas propias del sistema o problemas de conexíon, puedes también intentar esto:

Prueba ingresar con otro navegador, además de Chrome de google existen Opera o Firefox

También limpia completamente el cache y cookies del navegador que estés utilizando

Acepta los Bonos asignados

Es posible olvidar este paso una vez que te hayan llegados los bonos. Por ello verifica si está seleccionada la opción de recibir los beneficios de protección social y acepta los subsidios rápidamente, porque el sistema los anula luego de varios días.