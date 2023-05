Tina Turner: murió la leyenda del rock and roll a los 83 años – El Diario

La intérprete de grandes éxitos como “What’s Love Got to Do With It” y “Let’s Stay Together” tenía varios años con problemas de salud

La cantante estadounidense Tina Turner murió este miércoles 24 de mayo a sus 83 años de edad, según su representante. La artista, considerada la “reina del rock and roll”, murió luego de una “larga enfermedad” en su casa de Kusnacht en Suiza.

Durante sus últimos años de vida, la cantante sufrió problemas de salud. En 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal y al año siguiente recibió un trasplante de riñón. Tina alcanzó el éxito con canciones como “The Best”, “Proud Mary” y “What’s Love Got to Do With It”.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir”, señala un comunicado de su agente.

Foto: EFE/David Hecker

Trayectoria musical

Anna Mae Bullock, más conocida como Tina Turner, nació el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville (Tennessee, Estados Unidos). Siempre estuvo interesada en la música, por lo que desde joven cantó en pequeñas cafeterías y clubes nocturnos. Cuando realizaba una actuación en el Club Imperial conoció al músico Ike Turner, quien luego se convirtió en su esposo.

A los 18 años de edad, la cantante se unió a la banda que lideraba Ike Turner The Kings of Rhythm, para participar en los coros. Luego, comenzó a grabar en 1958 bajo el nombre de Little Ann.

No fue hasta 1960 que hizo su debut como Tina Turner con el sencillo “A Fool in Love”, como miembro de la banda musical Ike & Tina Turner. La pareja consiguió una serie de éxitos notables como “River Deep–Mountain High”, “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”, una canción que ella escribió.

Sin embargo, en su autobiografía llamada I, Tina, reveló que la banda se separó por la violencia doméstica que vivió durante su matrimonio con Ike Turner, quien consumía drogas. En 1978 se confirmó su divorcio.

Tina Turner logró un éxito mayor como solista en la década de 1980. Su álbum Private Dancer , producido por Mark Knopfler, la lanzó de nuevo al estrellato con canción como “What’s Love Got to Do with It”, “Let’s Stay Together” y “We Don’t Need Another Hero”. Estos éxitos solidificaron su carrera internacional como solista.

Foto: EFE

Una sólida y exitosa carrera

La artista fue reconocida por sus actuaciones en vivo, sus atuendos estrafalarios y su poderosa voz. Turner vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 premios Grammy, fue votada junto con Ike al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 y luego sola en 2021. También fue homenajeada en el Kennedy Center en 2005, con Beyoncé y Oprah Winfrey entre sus más grandes admiradoras.

La historia de su vida se convirtió en la base de una película, un musical de Broadway y un documental de HBO en 2021, el cual llamó como su despedida pública.

Después de más de 54 años de carrera artística, en 2013 Tina se retiró de la música y la actuación. Además, renunció a la nacionalidad estadounidense para transformarse en una ciudadana suiza, país donde vivió sus últimos años de vida.