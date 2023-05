Mets designan para asignación a Gary Sánchez

Los New York Mets no tuvieron la paciencia suficiente con el dominicano Gary Sánchez, por lo que fue designado para asignación y sacado del roster. Su futuro estará en otro equipo que no sea en uno de New York.

El careta dominicano no pudo convencer a los altos mandos que podia rendir en ese corto tiempo, además, los lanzadores no eran los mejores cuando él estaba detrás del plato.

La efectividad de los lanzadores de los Mets cuando él estuvo detrás del plato durante 3 juegos y 18 entradas fue de 4.50. Mientras que en cuanto a su ofensiva solo pegó 1 sencillo en 6 turnos.

Gary Sanchez fue colocado en asignación por los @LosMets ➡️ Sus números ofensivos:

6 AB, RBI, .167 AVG ➡️ Los números de los lanzadores de los Mets cuando el recibió:

3 J, 18.0 IP, 4.50 ERA Pertenece al @EscogidoBBClub en LIDOM pic.twitter.com/6nFmSTF9US — ELFANATICORD (@ELFANATICORD1) May 25, 2023

Los Mets ahora tendrán una semana para canjear a Sánchez o pasarlo a través de waivers. El contrato que firmaron con él incluía un salario prorrateado de $1,5 millones para el año, lo que equivale a alrededor de $1,1 millones desde su selección hasta el final de la temporada.