Asesinato de chofer de transporte público conmociona a Maturín

Un hombre que trabajaba como chofer de transporte público en la ruta Maturín – San Antonio murió tras recibir varias cuchilladas al intentar detener a un ladrón que previamente había robado a uno de sus compañeros de línea.

El ladrón robó el teléfono celular a uno de los compañeros de línea de Pedro Rodríguez y emprendió la huida. La víctima del robo alertó a los demás y comenzó una persecución en contra del ladrón. Rodríguez llegó más cerca e intentó detener al sujeto, pero este último lo hirió varias veces con un arma blanca, quitándole la vida casi de inmediato.

Este trágico incidente ha conmocionado a la ciudad de Maturín y ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan los ciudadanos no solo los trabajadores del transporte público que en su labor diaria. pueden terminar víctimas del hampa, sino también las personas que se trasladan en las unidades de transporte público que en su mayoría terminan perdiendo su objetos a manos de los criminales y las autoridades no hacen nada, ya que en las mayorías de los casos lo criminales se sale con la suya, porque los oficiales dicen que no los aprenden por ser hurto menores,.

Es necesario tomar medidas para garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros en las rutas de transporte público, esperando que las autoridades tomen conciencia para que investiguen para poder detener estos criminales para que así sean puestos bajo la orden de de la justicia y capturar al responsable de este crimen.

También deben encargarse de perseguir y detener a los delincuentes que mantienen a las personas en pánico, además es necesario que se concentren en hallar al responsable de este crimen para que no ocurra otro igual y garantizar más protección a los ciudadanos.