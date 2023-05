Capriles niega transacción sobre Citgo: «Son patrañas y basura de Diosdado Cabello»

El dirigente nacional de PJ y abanderado de la tolda a La Primaria, Henrique Capriles negó que se esté llevando a cabo una «transacción» para devolverle el control de Citgo a Nicolás Maduro a cambio de indultos o la habilitación política de varios para las presidenciales de 2024.

En una transmisión a través de sus redes sociales, Capriles aseguró que todo esto tiene que ver con una «obsesión» y fijación personal que tiene el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello con su persona.

«Este personaje oscuro todos los miércoles en su bodrío de programa me nombra, yo no tengo la culpa de las frustraciones de Diosdado Cabello. Desde que perdió la gobernación de Miranda hace 15 años, todas las frustraciones las paga conmigo, en primer lugar y en segundo lugar, con la oposición democrática. Pero cuando algunas personas respetables se hacen eso de lo que dice Diosdado Cabello, hay que poner una alarma y no dejar que corra la mentira porque parte de la estrategia y es que los venezolanos pasen por inocentes. En esa inocencia, en medio del aparato de propaganda y la estrategia de repetir y repetir se confunde la gente».

«En Miranda no se nos olvida la barbarie cuando tú, Diosdado fuiste gobernador y saliste derrotado. No vas a ser presidente, no pagues tus frustaciones con nosotros, págalas con tus compañeros que no te dejan hacer nada, tantos cargos que has tenido y terminaste allí, pegando gritos los miércoles, cada día más gordo, acabado físicamente, pero no me interesa, ese es tu problema».

Enfatizó que Cabello es su enemigo y agregó «este mentiroso, este falso que ataca de manera muy baja a Dinorah Figuera, todos los descalificativos e insultos, en momentos donde miles de venezolanos están pasando hambre, la situación que viven los maestros, escuelas, hospitales».

Capriles negó lo que denunció este miércoles Yon Goicoechea en Twitter. «Decir que estamos intercambiando Citgo para que a mí me habiliten, para restituir derechos políticos míos es una falsedad; es una patraña, es basura. Que gente se deje llevar por basuras, patrañas y calumnias que salen de Diosdado Cabello, eso sí preocupa, pero estamos pra desmentirlo. No se trata de cambiar esto por aquello, de eso es que está asqueada la gente del sector político. Citgo hay que protegerla y si al Gobierno le preocupa Citgo debería estar discutiendo es cómo la protegemos, cómo evitamos que se pierda».

Afirmó que fueron Hugo Chávez y Nicolás Maduro los que han puesto en riesgo a Citgo, el principal activo que tiene Venezuela en el exterior. «Endeudaron el país como nunca antes. Cuando hace años empezaron a expropiar y confiscar nunca pensaron que los afectados demandarían a la República, porque tienen derecho a defenderse. Han pasado tantos años y no han querido hacer nada porque son expertos en desconocer y atropellar todo. Ahora los que han demandado a la República consideran que deben cobrar a través de los activos, principalmente Citgo».

Hizo un llamado a EEUU para que siga preservando Citgo como lo ha hecho durante los últimos años y alegó «si quieren ayudar a recuperar la economía del país, mantenga la protección».

También preguntó dónde está Tareck El Aissami, al referir a la última trama de corrupción en Pdvsa «¿Se ha recuperado un dólar de los tantos mil millones pérdidos desde 2020?» y remarcó «la verdad es una sola, aquí no hay transacción, aquí lo que hay es el interés de que el país pueda tener acuerdo y negociación que permita reoslver la crisis social, económica y política. Esto no puede dejarse para dentro de 20 años».

Rechazó que a Maduro solo «le importa pintar el hospital, pero no si el hospital tien insumos. Por eso queremos que se vayan, que haya un cambio político, bienestar, prosperidad».

El abanderado de PJ manifestó estar comprometido hasta los tuétanos con el futuro de Venezuela. «Trasciende una candidtura, es un tema de una causa, un compromiso con la patria, con los venezolanos, con la clase media golpeada. Lo demás es basura de un frustrado. El dinero que se ha pérdido se lo han robado ustedes -el Gobierno-; no hay justicia porque controlan el Poder Judicial, se pagan y se dan el vuelto».