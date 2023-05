César Pérez Vivas señala que Maduro busca boicotear la primaria

César Pérez Vivas, candidato en la primaria opositora por el partido Centro Democrático (PCD), advirtió que desde la administración de Maduro se busca boicotear la elección primaria de la oposición venezolana prevista para el 22 de octubre.

«No estoy ingenuo respecto de la maniobra que Maduro está desarrollando para que la primaria no se dé. Maduro no quiere ni siquiera elecciones en el año 2024. Maduro le tiene temor al voto ciudadano».

El dirigente prefirió no especular sobre la designación de un posible abanderado mediante consenso y no por primaria, pero aclaró que en cualquier escenario debe inscribirse un candidato en 2024 y no dejar el terreno electoral vacío como en 2018.

«Yo no le temo a que partidos diversos hagan alianzas, acuerdos, eso es de la naturaleza de la política. El que sí verdaderamente está interesado en que la primaria no vaya es Maduro. Y solo con la movilización ciudadana, con la organización de nosotros los dirigentes democráticos lo podemos obligar a contarse. A Maduro hay que llevarlo al terreno electoral. Él quiere huir del terreno electoral».

Pérez Vivas considera que quien resulte ganador en la primaria inevitablemente representará un gobierno de transición por las severas reformas que debe realizar.

Entre sus propuestas, plantea eliminar la figura de la reelección indefinida, volver a un sistema de congreso bicameral y establecer una economía social y ecológica de mercado.

«Venezuela tiene una asamblea unicameral cuyas competencias son muy débiles y eso ha permitido que el Ejecutivo avasalle en estos tiempos y controle de manera férrea los demás poderes. Yo también planteo un cambio del modelo económico de la economía socialista a la economía social y ecológica de mercado, donde se respete la propiedad privada, donde la iniciativa privada se pueda llevar adelante y de esa manera nosotros generar la riqueza con la cual pagarle salarios dignos a los venezolanos».

Pérez Vivas confirmó también su asistencia al debate de precandidatos del próximo 6 de junio.

Con información de Versión Final