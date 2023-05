Emiten suspensión ante aaron boone, mánager de los yankeees

La Major League Baseball (MLB) anunció el viernes que el mánager de los New York Yankees, Aaron Boone, fue suspendido un juego y multado con una cantidad no revelada por su conducta en el campo mientras discutía con los árbitros durante el partido del jueves contra los Orioles de Baltimore.

Aunque se desconocen sus intenciones verdaderas, lo cierto es que la salida de Boone de alguna manera llegó a la cara del arbitro principal, Edwin Moscoso, era de esperarse que la liga hiciera algo al respeto.

Boone optó por pagar la suspensión de inmediato, no estará en el dugout del equipo en el primer juego de esta noche ante los San Diego Padres.

Ningún otro mánager de la MLB ha sido expulsado mas que Boone en las últimas tres temporadas, desde su llegada a los New York Yankees lo han sacado de juego 30 veces. El veterano fue arrojado dos veces en las dos ultimas series ante los Rojos y Orioles.

Era tiempo de que la liga tomara cartas en el asunto, comenzando por un juego suspendido sin disfrute de sueldo. Aaron Boone pagará su castigo la noche de este viernes 26 de mayo cuando los Padres de San Diego visitan a los Mulos en New York.

Aaron Boone will serve a one-game suspension tonight because of last night’s ejection, per @BryanHoch pic.twitter.com/lITIQWkTlO

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) May 26, 2023