Familia venezolana desaparece al cruzar la selva del Darién

La última vez que Yuni Elvira Gerdler Guaramato escuchó la voz de su hija Yuelviri Andreina fue el 10 de mayo de 2023. Recuerda que eran las 10:23 pm cuando su muchacha le dijo que cruzaría la selva del Darién, junto a sus dos hijos y su esposo, a las 5:00 am del día siguiente. Desde entonces, le perdió el rastro.

En el seno de la familia hay preocupación. Yuni Elvira llora al otro lado del teléfono al contar que un conocido le dijo que a su hija y sus acompañantes se los había llevado el río, mientras atravesaban el peligroso pasadizo que comunica a Colombia con Panamá.

Sin embargo, hay otra versión más alentadora. Desde Costa Rica, una persona contactó a la familia, a través de las redes sociales, luego de difundirse una foto de la joven desaparecida. Asegura que vio a una muchacha, con las mismas características, en una plaza en San José de Costa Rica. Yuni Elvira se aferra a esta versión.

La crisis económica

Yuelviri Andreina Coronado Gerdler tiene 25 años. Es oriunda de Curiepe, municipio Brion de Barlovento, estado Miranda. Hace cinco años se mudó al kilómetro 7 de El Junquito, municipio Libertador, junto a su pareja Juan Carlos Barrios Mendoza. De esa unión nacieron Janny Sofía (4) y Jean Sebastián (3).

En el mes de marzo de 2023, la familia emigró a Perú, debido a la situación económica del país. La joven es manicurista y peluquera. En Venezuela trabajaba a domicilio, mientras que su esposo vendía pescado; no obstante, los ingresos de ambos no les permitían cubrir sus necesidades básicas, reseña el medio digital El Pitazo.

Mes y medio después de estar en Perú estudiaron la posibilidad de llegar a Estados Unidos. Convencidos de que tendrían un mejor futuro, emprendieron el viaje hacia el país norteamericano.

Yuelviri Andreina se comunicaba con su mamá en todo momento. Al día podían conversar hasta 10 veces. Yuni Elvira no sabe con exactitud la ruta migratoria de su hija. Solo recuerda que le comentó que había viajado en lancha de Necoclí a Capurganá, en Colombia, para luego adentrarse a la selva del Darién.

“El día que iban a cruzar la selva, me desperté justo a las 5:00 am. Tomé el teléfono y vi que su última conexión fue 12 minutos antes. Le escribí, pero no me contestó y hasta el día de hoy no sé nada de ellos”, dijo Yuni Elvira a El Pitazo, el 24 de mayo.

La madre de Yuelviri Andreina Coronado Gerdler pide a cualquier persona que sepa sobre su paradero, comunicarse con ella a través del 0414-2237555. Está aferrada a Dios y confía en que pronto tendrá noticias positivas sobre su hija, sus nietos y su yerno.