Fans homenajearon a Tina Turner con flores y velas en Suiza

Desde la pasada madrugada, numerosos fans de Tina Turner, fallecida este miércoles a los 83 años, se han acercado a Chateau Algonquin, la mansión de la cantante en Küsnacht, a orillas del lago de Zúrich, para dejar flores, velas encendidas y rendir todo tipo de homenajes a la reina del rock, reseñó EFE.

En las proximidades de la casa suenan desde los autos de estos fans éxitos como «The Best» o «What’s Love Got To Do With It»»», y entre los mensajes que recuerdan el legado de la popular artista, destacan algunos en lo que se recuerda a la cantante como «simplemente, la mejor», parafraseando sus versos más populares.

Renuncia al espectáculo

Turner, que en 2013 renunció a la nacionalidad estadounidense y adoptó la de Suiza, país en el que pasó los últimos 30 años de su vida, falleció en esa misma propiedad, en la que vivía con su marido el productor de origen alemán Erwin Bach.

Los portavoces de la familia de la cantante indicaron que el funeral se celebrará en los próximos días en privado, con la asistencia únicamente de sus familiares y amigos más cercanos, que han pedido que se respete su intimidad en estos momentos.

Homenajearon a Tina Turner con flores y velas en Suiza

LEE TAMBIÉN: ¿No recibes los bonos del carnet de la Patria?